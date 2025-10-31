Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Moncho torna a perdre Fjellerup: l'argentí recau dels problemes al turmell

El Bàsquet Girona juga demà a Màlaga (19h) en busca de la segona victòria de la temporada

El tècnic recupera Susinskas, que s'havia perdut el duel contra el Gran Canària

Maxi Fjellerup ha recaigut dels problemes al turmell i es perdrà el partit de demà a Màlaga contra l'Unicaja. Ho ha explicat el tècnic Moncho Fernández aquest matí durant la roda de premsa prèvia, en una compareixença on també ha deixat clar que podrà recuperar Susinskas, baixa el cap de setmana passat davant del Gran Canària. El Bàsquet Girona, amb el descans que representa haver-se tret el pes de sobre de no haver guanyar cap partit, jugarà a Màlaga més alliberat "i després d'una setmana en que han aparegut més somriures", segons ha admés el propi preparador. "Vam guanyar i això ens ha fet més feliços però la feina ha sigut la mateixa que en d'altres setmanes que havíem perdut. Això és esport professional i com que l'objectiu és guanyar, quan ho fas, estàs més content", ha afegit.

Un gran rival

Sobre el rival, Moncho ha apuntat que "són un gran equip, van guanyar la Copa Intercontinental, i ara estan en procés d'adaptació, com tothom. Quan perds jugadors de la talla de Taylor o Osetkowski "no és feina fàcil rellevar-los". Amb tot el tècnic del Bàsquet Girona pensa que "el partit ens demanarà molt d'esforç i estar especialment atents al rebot i a les transicions defensives". El Bàsquet Girona, en aquesta nova etapa a l'ACB, no ha guanyat mai a Màlaga (tot i que sí que ha derrotat l'Unicaja, la temporada passada, a Fontajau), i Fernández ha dit que "estaria bé trencar aquesta ratxa, però el que només està a les nostres mans és fer-ho el millor possible".

A l'horitzó del Bàsquet Girona hi apareix, la setmana que ve, el Barça, però de moment Moncho no en vol sentir parlar. "Tenim l'úll posat a Màlaga, no hi ha res més. En aquesta lliga tots els partits són complicats i si parlem que l'ACB és una superlliga és perquè tothom pot guanyar tothom. Hem de jugar contra l'Unicaja amb aquesta idea i si fem les coses bé tindrem més possibilitats d'endur-nos la victòria".

El tècnic també ha parlat de les Fires. "M'agrada molt conèixer les tradicions dels llocs on he tingut el privilegi d'entrenar i Girona no és l'excepció. Aquests dies he estat molt ficat a la feina però tornant a casa he vist l'ambient que es respirava als carrers. M'hauria agradat poder celebrar aquí la castanyada, però hem de viatjar a Màlaga per jugar demà". El partit es podrà seguir per DAZN a partir de les 19h.

