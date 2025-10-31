Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor el metge, esportista i expresident del GEiEG Joan Escuder

Va presidir l'entitat esportiva gironina entre 1998 i 2010

Joan Escuder, en una entrevista amb Diari de Girona.

Joan Escuder, en una entrevista amb Diari de Girona. / Aniol Resclosa

ddg

L’expresident del GEiEG durant tres mandats (1998-2010), exjugador d’hoquei sobre patins i metge Joan Escuder, va morir ahir a Palamós. Metge cardiòleg i pneumòleg, Escuder va ser jugador d’hoquei sobre patins del GEiEG i del Coma Cros, aquest a divisió d’honor.

Persona afable i molt coneguda a Girona, a més d’hoquei havia practicat tenis de taula, excursionisme, sardanes i teatre, sempre al GEiEG. Ell mateix reconeixia que sempre havia estat lligat a l’entitat, de fet, fins a l’any de la pandèmia, hi anava a nedar cada dia.

Com a metge, deixa també un inesborrable record a la ciutat.

L'actual president del Geieg, Francesc Cayuela, el recordava ahir a les xarxes

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents