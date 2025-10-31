El Rally Costa Brava Històric arrenca a Sant Feliu de Guíxols
La prova, tot un referent a Europa, ha engegat els motors amb 126 equips i gran presència internacional
El passeig del Mar de Sant Feliu de Guíxols ha estat aquest dijous l’escenari de l’inici del XXII Rally Costa Brava Històric, que posa en marxa una edició marcada per la gran presència internacional i per l’estrena de la vila marinera com a seu de sortida.
La prova, referent europeu en ral·lis de regularitat per a vehicles històrics, ha reunit 126 equips procedents d’una dotzena de països —amb representació destacada d’Argentina, Grècia, Regne Unit, Portugal i Polònia, a més d’equips de tot l’Estat— que afronten un exigent itinerari de més de 1.000 km repartits en 25 trams de regularitat, molts d’ells en conducció nocturna.
Després de l’aperitiu inaugural de dijous, la competició entra en el seu nucli dur divendres i dissabte. Aquest divendres 31 d’octubre, Sant Feliu de Guíxols repetirà com a punt clau amb la sortida de la segona etapa a les 15:30 h, i la caravana s’instal·larà posteriorment a Empuriabrava. Allà, des de la plaça de les Palmeres, es donarà la sortida de la tercera i decisiva etapa dissabte 1 a partir de les 15:00 h, mentre que el diumenge 2 a les 11:00 h està prevista l’entrega de premis. Al llarg del dissabte al matí, Empuriabrava acull també una trobada de clàssics oberta al públic.
Un museu rodant a l’abast del públic
L’espectador podrà acostar-se a una veritable exposició sobre rodes: automòbils construïts entre els anys cinquanta i noranta, des de peces de col·lecció com Porsche 356, MG, Lotus Elan, BMW 2002, Mini Cooper o Volvo Amazon, fins a models més populars que van marcar generacions —Seat 124, Peugeot 205, Renault 5, Opel Kadett, Citroën AX, entre d’altres. Les proves de regularitat històrica recuperen l’esperit dels ral·lis d’abans amb recorreguts llargs i itineraris secretats fins a la sortida de cada etapa per garantir l’equitat entre participants.
