Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure el Bàsquet Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga EndesaBàsquet Girona - Barça, del diumenge 9 de novembre a les 12:30h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimarts 4 de novembre abans de les 12 hores), dimecres 5 de novembre els guanyadors sortiran publicats al diari.

