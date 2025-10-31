Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona
Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure el Bàsquet Girona.
El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Endesa, Bàsquet Girona - Barça, del diumenge 9 de novembre a les 12:30h, al Pavelló de Fontajau.
Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimarts 4 de novembre abans de les 12 hores), dimecres 5 de novembre els guanyadors sortiran publicats al diari.
