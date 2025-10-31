Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sorteig d'entrades pel partit de l'Uni Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Uni Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Femenina EndesaUni Girona - Innova TSN Leganés, del divendres 7 de novembre a les 20h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimarts 4 de novembre abans de les 12 hores), dimecres 5 de novembre els guanyadors sortiran publicats al diari.

