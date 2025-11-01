Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Bisbal Bàsquet no té res a fer contra el Gandia (91-71)

Els d’Èric Surís tornen a perdre, però ja han passat per les dues pistes més complicades de la lliga

Acció defensiva del Bisbal Bàsquet

Gerard Ullastreespo

No salta la sorpresa al País Valencià. El Bisbal Bàsquet es queda molt lluny de trencar els pronòstics. Els d’Èric Surís tornen a pagar car la falta d’encert des de la línia de 3 - clarament l’assignatura pendent dels del Baix Empordà - i la passivitat defensiva

Els dos primers quarts el conjunt negre i roig ha aconseguit aguantar el ritme del Gandia - l’únic equip invicte de la competició juntament amb el Llíria -, anant al descans 41-31, un resultat ampli però no impossible de remuntar. Tanmateix, a la segona meitat el talent individual dels jugadors de l’equip local ha accentuat la diferència entre ambdós equips. El tercer parcial ha estat demolidor pels empordanesos, encaixant un parcial de 21-13 que ha acabat de decidir el partit. 

A pesar de la derrota, el Bisbal encara el que queda de temporada sabent que ja ha passat pel mal tràngol d'haver de jugar a les pistes dels únics dos equips invictes de la competició.

