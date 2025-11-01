En Directe
Unicaja - Bàsquet Girona, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre l'Unicaja i el Bàsquet Girona que es juga al pavelló José María Martín Carpensa
Resultats i classificació de l’ACB
