L'Spar Girona perd la imbatibilitat davant el Saragossa (77-72)
Les de Roberto Íñiguez encaixen la primera derrota del curs en un partit que malgrat arribar a perdre de 16 han estat a punt de remuntar-lo als instants finals
L'Spar Girona ha perdut la imbatibilitat després de caure aquesta tarda davant el Saragosa en un duel que han arribat a perdre de 16 a principis de l'últim quart, però que han arribat a treure el caràcter que tant els representa per quedar-se a les portes del botí de la remuntada. Les de Roberto Íñiguez s'han trobat amb un combatiu equip aragonès que els ha plantat cara des del primer moment amb una gran defensa i intensitat que ha dificultat el joc talentós de l'equip gironí.
Les d'íñiguez han sortit a la pista per totes i des del primer instat ha posat la directe amb un triple de Guerrero. Minuts en què les transicions ràpides en atac, aquest alt rendiment ha beneficiat al Saragossa i Bankole des del triple ha aprofitat per posar l’empat (6-6). Però el nivell d’aquesta plantilla és molt alt i més si tens una llençadora com Jocyte que ha retornat els 3 punts encaixats al moment. La teva meva entre els dos conjunts ha estat constant, però a 3 minuts, el Saragossa s’ha posat per davant per primera vegada amb un 2+1 convertit per Mariona Ortiz després d’un parcial 6-0 per les locals. La reacció de les d’Iñíguez gràcies a l’efectivitat gràcies a la més destacada Jocyte han portat a acabar els primers 10 minuts amb un +4 (18-22).
La falta d’encert i les pèrdues en transicions de les gironines abans del descans ha fet estrènyer al màxim la igualtat, més després que les d’Íñiguez només anotessin 4 punts en 4 minuts jugats. En el moment més ajustat, i després que l’àrbitre xiules una falta a baix en comptes de dalt en un tir de Coulibaly ha generat la tècnica a Íñiguez que demostrava el moment de dificultat a la pista de l’Spar. Les gironines estaven passant pel pitjor moment, més després de veure com Bankole des del triple tornava a posar el Saragossa per davant (29-26). Els millors moments del Saragossa han anat acompanyat del gran moment de l’exjugadora de l’Spar, Bankole, que en un tres i no res s’ha posat el seu equip a les espatlles per posar el màxim avantatge de les locals +6 (39-33) que les ha servit per arribar al descans per sota a les d’Íñiguez.
En la represa, l’Spar ha vist com el Saragossa ha continuat amb el seu bon moment, arribant a posar un +8 (48-38) a partir de la bona defensa interior i de l'encert en els tirs. Malgrat tot, les aragoneses, jugant amb més intensitat, ha vist com a través d'un triple de Fingall superava la barrera psicològica dels 10 punts amb un +12 (63-51) punts abans dels últims 10 minuts, després d'encaixar un parcial de 22-13.
La diferència en favor a les locals s'ha allargat fins a 16 i amb el marcador advers, el triple de Quevedo a 6:50 del final ha servit per a dir que el duel no estava ni molt menys acabat. Coulibaly i Aimhere han portata les gironines a reduir la diferència a 8 punts. A 1:40 han aconseguit posar-se 4 a baix després d'haver arribat a estar de 16. L'equip ha tret el caràcter quan més l'ha necessitat i Quevedo des del tir lliure posava l'emoció amb el reflex d'un sol punt en l'electrònic. Tot i estar a punt de treure una victòria que semblava ben difícil, finalment les gironines han acabat encaixant la primera derrota.
