Cruel derrota a Badalona de l'Escala (1-0), que acaba amb 9 jugadors
Un gol de Pimentel al 88 posa fi a les esperances dels empordanesos, condicionats per les expulsions de Bioque i el porter Jona
Punt i final a la ratxa positiva de l'Escala, que acumulava quatre jornades sense perdre però que ha acabat caient al camp del Badalona (1-0), líder del grup català de la Tercera RFEF. L'equip que entrena David Gurillo ha finalitzat el partit amb només 9 jugadors al damunt de la gespa, després de les expulsions de Bioque per doble amonestació (min. 64) i del porter Jonatan Morilla (min. 90), aquest amb vermella directa. El gol a les acaballes d'Èric Pimentel, amb passat recent a l'Escala, ha estat determinant i deixa l'equip tercer a la classificació amb 17 punts, en posicions que donen accés a la promoció d'ascens.
Jona ha estat clau als primers compassos del matx aturant un xut a boca de canó per mantenir l'empat en el marcador contra un Badalona dominador però que no ha generat excessiu perill. El primer temps ha estat també marcat per l'absència de Bioque, que tot i ser titular i començar el partit sense problemes ha hagut de marxar al vestidor per culpa d'uns problemes intestinals que l'han obligat a estar-se uns minuts al lavabo, abans de reincorporar-se.
Després del descans, de nou Jona ha hagut d'aparèixer per salvar una rematada d'Óscar. Aleshores, l'Escala ja jugava amb un futbolista menys perquè el propi Bioque, al 64, ha vist la segona groga i ha deixat els empordanesos amb només 10 homes al terreny de joc. L'exercici de supervivència dels visitants ha estat majúscul, però insuficient. Èric Pimentel, que ha entrat de refresc a la segona meitat, ha vist com l'àrbitre li anul·lava un gol al 82 però pocs minuts més tard, ha superat Jona i ha fet pujar al marcador l'únic gol del partit. El porter no acabaria el matx i al 90 ha vist la targeta vermella per una entrada a destemps fora de l'àrea.
Tot i la desfeta, l'Escala continua instal·lat a la part alta de la classificació i aquest cap de setmana té l'oportunitat de situar-se segon i pispar-li aquesta condició al Cornellà, que visitarà el Nou Miramar el dissabte a partir de dos quarts de 5 de la tarda.
