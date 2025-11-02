Empat a res entre Peralada i Tona
Els alt-empordanesos encadenen tres jornades sense perdre
El Peralada i el Tona s'han repartit els punts al Municipal alt-empordanès en un partit sense gols (0-0). D'aquesta manera, el conjunt d'Àlex Marsal encadena la tercera setmana consecutiva sense perdre, després de les victòries amb el Vilanova i el Lleida. El primer temps ha sigut de domini local, que ha gaudit d'una clara ocasió mitjançant Llorenç, però el seu xut ha impactat contra la fusta. A la represa, el davanter ha tingut una altra oportunitat en forma d'u contra u, ben refusat pel porter visitant, Craviotto. El visitant Dan ha rematat al travesser en el minut 88 i la resposta de Pol Blay, en el descompte, ha fet volar Craviotto. El marcador no s'ha mogut de miracle.
