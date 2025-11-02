Girona B i Barça Atlètic empaten a Montilivi (0-0)
Un miler i mig d'espectadors han assistit al derbi de filials que manté els locals a la zona alta de Segona RFEF
Lluc Perich
El Girona B no ha pogut regalar una victòria al miler i mig d’espectadors que avui han decidit acomiadar les Fires amb futbol en el derbi de filials contra el Barça Atlètic. Gironins i blaugranes han jugat de tu a tu un duel que hauria pogut caure de tots dos costats però que, finalment,ha repartit els punts i deixat, això sí, molt bon futbol, i la bonica imatge que sempre deixa l'estadi de Montilivi, avui llar del filial.
Acostumats a tenir la possessió, els de Quique Álvarez s’han sorprès en l’arrencada davant un rival que tampoc renunciava a la pilota, però de seguida s’han trobat a casa. Cap d’ells, això sí, ha acabat de materialitzar els minuts de més empenta. Biel i Sarasa han esverat la parròquia amb dues pilotes al lateral de la xarxa i Papa ha tingut la més clara poc abans del descans: Xut massa centrat després d'una assistència d'Arango enganyant els centrals en l’única prova del filial a Bernad, tercer porter blaugrana, titular per la convocatòria de Kochen i Eder Aller amb el primer equip.
Pol Arnau, providencial
L’ocasió més clara pel Barça Atlètic, a la mitja hora de joc, l’ha tallat Pol Arnau després d’un contraatac que ni Raúl ni Lass, tot i pensar-s’ho, han decidit aturar fent falta. Belletti ha variat l’onze al descans donant entrada a Juan en lloc de Toni Fernández, i el mitjapunta ha respost amb una conducció de camp a camp que l’ex del Girona Ureña, per sort dels locals, ha finalitzat contra Sergi Puig. El figuerenc ha errat un altre gol cantat els primers minuts de la represa enviant amunt la centrada de Nomoko i Sergi Puig ha hagut de volar a l’hora de joc per a evitar que Juan avancés els visitants. Fariñas tampoc ha enxampat el porter gironí despistat en una falta rasa.
Però el filial no en tenia prou amb un punt. Raúl Martínez ha obligat Bernad a lluir-se amb una centrada-xut que s’ha enverinat, Shin no ha pogut culminar les filigranes (sotana inclosa) amb què ha driblat dos rivals a l’interior de l’àrea, i Sarasa ha tornat a trobar el lateral de la xarxa en una cadena d’atacs locals vora el 80’. No n’hi ha hagut prou. Ni els uns ni els altres han pogut obrir el marcador i, amb aquest resultat, el Barça Atlètic cedeix el lideratge de la categoria al Poblense, igualat amb el Reus. El Girona B, això sí, manté la plaça a la zona de promoció.
