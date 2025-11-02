L’Olot segueix negat a domicili i cau amb l’Espanyol B (1-0)
Els garrotxins encaixen l’estocada en els últims minuts d’un partit que semblava destinat a l’empat
Lluc Perich Pérez
L’Olot segueix sense trobar la victòria fora de casa aquesta temporada a Segona RFEF. Aquest migdia a la ciutat esportiva Dani Jarque, en la visita a l’Espanyol B, tot apuntava al repartiment de punts fins que, a les acaballes, Gómez ha vist porteria per a donar l’estocada als garrotxins. Els de Roger Vidal han lluitat el 0-0 i, fins i tot, han tingut, amb Marc Mas, ocasió d’avançar-se, però fora de casa està sortint creu.
El resultat deixa l’Olot desè, amb dotze punts. Mirant avall, són només dos punts per sobre la promoció de descens, però mirant amunt són només dos punts per sota la promoció d’ascens. És una categoria disputada i, justament per això, el punt perdut al 88’ empipa encara més un equip a qui esperen dues setmanes clau amb partits de local rebent Porreres i Alcoià.
