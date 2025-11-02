Punt final a un XXII Rally Costa Brava Històric per emmarcar
Juan Pedro García / Jan Rosa (Citroën AX GT) s’enduen la victòria en el XXII Rally Costa Brava Històric, la millor edició d’aquesta prova de referència de la regularitat històrica.
Garrigolas / Boix (VW Golf GTI) i Poveda / Jordán (VW Golf GTI) completen el podi després de mil quilòmetres de recorregut i 24 trams de regularitat, en bona part inèdits.
Les dues seus del ral·li, Sant Feliu de Guíxols i Empuriabrava, viuen un gran ambient d’automobilisme històric, amb 126 vehicles participants.
DdG
Dominadors de cap a cap. Juan Pedro García i Jan Rosa (Citroën AX GT) han estat els vencedors del XXII Rally Costa Brava Històric, la prova de regularitat per a vehicles clàssics i històrics organitzada per RallyClassics. Per segon any seguit, el ral·li ha tingut una doble seu, enguany amb començament a Sant Feliu de Guíxols i final a Empuriabrava.
L’ambient a totes dues poblacions ha estat magnífic, el bon temps ha acompanyat els participants i els espectadors, i el repte del ral·li ha tornat a posar a prova els millors especialistes de la regularitat vinguts de tota Europa. Ha estat una edició per emmarcar, la millor de la història, segons el parer dels participants.
El XXII Rally Costa Brava Històric estava inclòs en el calendari de la FIVA, la Fédération Internationale des Véhicules Anciens, i ha comptat amb 126 equips inscrits, dels quals un 35% forans, de 12 nacionalitats diferents.
En el recorregut, el XXII Rally Costa Brava Històric també ha tingut novetats. L’itinerari total ha estat d’uns mil quilòmetres, en tres etapes (dijous, divendres i dissabte), més de la meitat repartits en 24 trams de regularitat, en horari de tarda i nit. La novetat de la tercera etapa ha estat que, per primer cop en el Costa Brava Històric, l’itinerari ha visitat Camprodon abans de travessar la frontera per disputar diversos trams a la Catalunya Nord, augmentant el desafiament i l’exigència de la prova en uns trams espectaculars i poc coneguts que han recorregut el Vallespir i el Rosselló.
D’altra banda, seguint fil per randa un dels trets diferencials de la prova de RallyClassics, l’itinerari ha estat una combinació de trams nous i totes les carreteres mítiques del Rally Costa Brava.
