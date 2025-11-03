Oriol Romeu ja té equip després de la seva sortida del Barça
L'exjugador del Girona torna a Anglaterra per continuar amb la seva carrera
L. Miguelsanz
Oriol Romeu torna al futbol. El migcampista català ja ha trobat equip després de rescindir contracte amb el Barça i en les pròximes hores signarà pel Southampton fins a finals de temporada amb opció a un any més. Romeu, que és una autèntica llegenda en el club anglès, ha accedit a ajudar l’equip que es troba en una situació compromesa en el Championship anglès, molt a prop de la zona de descens.
Romeu viatjarà en les pròximes hores a Anglaterra per passar la revisió mèdica i signar el contracte, tal com va informar ‘Jijantes’. En aquests mesos i després de sortir del Barça en els últims dies del mercat d’agost, Oriol Romeu s’ha estat exercitant en solitari a l’espera de trobar alguna oportunitat a Europa. L’exblaugrana va tenir propostes de la MLS i d’equips asiàtics, però sempre es va centrar a continuar la seva carrera en un projecte de nivell a Europa. I el Southampton l’atreu perquè coneix l’entitat, li té estima i està convençut que esportivament poden anar a més. Si tot surt bé, és probable que pugui renovar un any més.
Oriol Romeu va tornar al Barça aquest estiu després de la seva cessió al Girona, i Hansi Flick li va deixar clar des d’un primer moment que no comptaria amb ell. El migcampista va ser un fitxatge decidit per Xavi Hernández per reforçar el pivot, però el tècnic alemany va preferir apostar per jugadors de la casa durant el curs passat i va donar l’alternativa a Cubarsí o Marc Bernal amb molt bons resultats. Oriol va fer la pretemporada a l’espera de trobar una sortida, però finalment va rescindir contracte per tenir la carta de llibertat.
Oriol Romeu va jugar fins a set temporades al Southampton abans d’enrolar-se al Girona, club en el qual va rendir a un nivell espectacular, cosa que li va valer fitxar pel Barça en un contracte de tres anys, del qual només en va poder jugar un.
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Preses
- Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
- Dimissió, destitució o solució
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- El malson d'un propietari: «El meu inquilí ha aixecat parets i lloga habitacions per dies a turistes»
- Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida