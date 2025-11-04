El CPA Olot i el CPA Girona tornen a casa amb les medalles del Mundial
Josep Sagués, president del club olotí, i Angela García, presidenta del club gironí, valoren l’or i la plata aconseguits al Campionat del Món de la Xina
El CPA Olot i el CPA Girona fan un treball extraordinari, temporada rere temporada, per mantenir-se a dalt de tot del podi. Les patinadores i patinadors dels dos conjunts han tornat fa poc amb les medalles d’or, per part de l’Olot, i de plata, per part del Girona, en grups de xou grans aconseguides dijous de la setmana passada al Mundial de Patinatge Artístic, que va tenir lloc del 17 al 30 d’octubre a Pequín (Xina), on també hi va participar el PA Figueres amb un meritori cinquè lloc en grups de xou petits.
Com no podia ser d’una altra manera, Josep Sagués, president del CPA Olot, i Angela García, presidenta del CPA Girona, valoren molt positivament el podi al Campionat del Món en el retorn dels seus esportistes a casa. «Estem molt contents i orgullosos per tornar a aconseguir aquesta fita. A més a més, aquesta temporada hi ha hagut una renovació important a l’equip amb fins a onze patinadores noves. Totes venien dels nostres equips formatius, del júnior i del grup de xou petit, perquè el club dona molt valor a la gent de casa. No tenien experiència ni coneixien la competició per saber gestionar els nervis, entre d’altres aspectes, i a nivell individual tampoc havien arribat ni a un Campionat d’Espanya...», aplaudeix Sagués, ja amb les medalles d’or a la Garrotxa. Per la seva part, García també assegura que el segon lloc «és una molt bona posició» i explica que «estem molt contentes, sobretot perquè el disc va sortir bé i les noies estan felices, que és el més important. Ha estat una experiència molt maca perquè, a part del Campionat, hem pogut fer un parell d’excursions. Tots els grups hem anat a una».
Al club gironí se li va girar feina la setmana passada perquè va coincidir el Mundial amb les Fires de Sant Narcís i el CPA Girona té una de les barraques de la Copa. «Estem una mica cansats perquè estem recollint-ho tot. Aquest any ha estat mortal, ja que moltes patinadores eren fora i s’hi han hagut de quedar altres persones. Ha estat casualitat, però tot sigui pel Mundial. Precisament, aquesta és la finalitat de les barraques: poder recollir fons per subvencionar els viatges», explica l’Angela.
En marxa la nova temporada
El CPA Olot i el CPA Girona van donar per finalitzada la temporada 2025, però això no acaba aquí. Els dos grups de xou grans fa mesos que treballen en el nou curs -«des que va acabar l’Europeu», puntualitza Sagués- i confien mantenir-se a dalt de tot l’any que ve. «Comptem amb en Ricard (Planiol) i l’Ester (Fàbrega), una dupla que esperem que continuï molt de temps perquè és el secret del nostre èxit. No sé res de la nova coreografia perquè a mi i a la resta de membres de la junta ens agrada que ens sorprenguin, però de ben segur que serà molt al nostre estil. Espero que també arribi tant com aquesta, la de l’any passat, l’altre...», apunta Sagués.
En el cas del club gironí, hi haurà canvis al cos tècnic perquè el coreògraf Manel Villarroya no continuarà amb els entrenadors Juliana Giovonardi i David Canyet. Pròximament, el club anunciarà qui el substitueix. «Intentarem fer el millor disc que puguem i esperem continuar tan bé. La sortida d’en Manel no ha d’influir perquè el treball i la implicació seran els mateixos», diu García.
