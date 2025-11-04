Íñiguez: "El Praga és un rival necessitat que no pot venir a Girona a perdre"
El tècnic de l'Spar aplaudeix el 4-0 a l'Eurolliga abans de rebre el vigent campió d'Europa a Fontajau
L'Spar Girona afronta demà al vespre (19.30h) la penúltima jornada de la primera fase de l'Eurolliga rebent a Fontajau el vigent campió d'Europa, el Praga. Les gironines ja es van imposar al partit d'anada, però el tècnic Roberto Íñiguez no es refia del rival. "Praga és un rival molt necessitat, no poden venir a Girona a perdre i són un equip fet per a objectius màxims. Des que van perdre amb Bourges van apuntar amb vermell el partit contra nosaltres. Ara comença a ser l'equip poderós que són amb Carleton, Chen, Hof... ens hem preguntat què vam fer bé allà i la resposta ens marca el camí de què hem de fer en el partit. Hem de ser dinàmiques", ha assenyalat el preparador. També ha apuntat que "a Saragossa ens va faltar una marxa més, vam trobar a faltar Carter. Quan tenim un problema físic ho notem més que d'altres equips que tenen dotze o tretze jugadores de nivell europeu. A veure si Carter demà ens pot ajudar una mica". Arica s'ha perdut els partits de Gdynia i Saragossa per problemes físics.
Preguntat sobre la resposta de l'afició al retorn de l'equip a l'Eurolliga Roberto Íñiguez ha dit que "és el premi a l'any passat, potser trobo a faltar Fontajau més ple i amb més ambient, demà contra el Praga l'hora (19.30h) potser és una mica millor. Espero que la gent entengui el que fem, ningú podia pensar que aniríem 4-0 a l'Eurolliga. Aconseguir aquestes victòries ens ha fet pensar que era fàcil, i això s'endurirà molt. Hem de tenir ambició des del punt de vista realista. I saber que tothom cada cop serà més potent, encara que des de la humilitat podem competir amb tothom".
Sobre el públic també ha detallat que "hem de jugar en vinguin un, dos o tres mil, però l'afició ha d'entendre que el seu suport és vital, que els arriba a les jugadores. Entenc que hi ha moltes despeses i per a això estic superagraït a tothom qui ve". Al tècnic també se li ha preguntat pel valor dels triomfs en aquesta primera pel fet que s'arrosseguen a la segona: "No em vull obsessionar amb això, que això tenalli les jugadores. Sabem que està bé la nostra situació, i per a això que no sigui a vida o mort cap partit. Fas números i et poses a pensar i somies. Podem somiar, però tocant de peus a terra".
Motius de preocupació
En la roda de premsa prèvia a la visita a Gydnia, Íñiguez va dir que els quatre partits que venien el preocupaven "cada un per coses diferents". Ja se n'han superat dos i ha insistit que el de demà amb el Praga "em preocupa per la necessitat del Praga, estic segur que apareixerà l'equip que vol ser a les finals i voldrà demostrar el nivell que tenen, son allà per guanyar". Divendres l'Spar Girona tancarà aquest primer gruix de competició abans de l'aturada FIBA contra el Leganés (20h), un partit que, en aquest cas, preocupa a l'entrenador "per l'acumulació. Guanyem o perdem contra el Praga, el partit amb el Leganés serà igual d'important, si guanyem al Leganés estarem al top de la lliga. Tothom guanya i tothom perd. Hem de naturalitzar la derrota i fer-nos forts en la derrota. No fer drames per la derrota. A Saragosa perdre em va fotre, però vaig sortir orgullós perquè l'equip no es va rendir i va treure forces de flaquesa".
Per últim, Íñiguez ha valorat la crida de Laura Quevedo per la selecció espanyola en aquesta finestra FIBA: "És un premi al seu treball, potser no es veu massa en números, però és brutal per a l'equip. Aquesta mena de feina també és molt important a la selecció, has de tenir jugadores que aportin tota mena de coses". Jocyte i Holm també se n'aniran a partir del cap de setmana amb les seves seleccions i l'Uni no tornarà a competir fins al 23 de novembre a la pista de l'Estudiantes.
- La valoració dels firaires: «El que hem facturat no és suficient, la gent no vol gastar»
- Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida
- Parlen els universitaris sobre els ‘pares helicòpter’: «Dir-nos generació de vidre és una exageració»
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Pilar Vila, germana i escudera de Rosalía
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho