Una Lliga oberta i imprevisible
Després dels 5 primers partits del curs ja no queda cap equip invicte a la màxima categoria del bàsquet femení estatal, un escenari que només ha passat en 4 temporades de les 17 que l’Spar Girona acumula a l’elit
«Han estat millors», va etzibar Roberto Íñiguez, entrenador de l’Spar Girona, a la sala de premsa del pavelló Príncep Felip de Saragossa. Sol anar de cara a barraca el tècnic i després del 77-72 encaixat dissabte no va canviar el llibre d’estil. «El ritme ha estat d’elles, han merescut guanyar el partit», afegia. Es tallava de soca-rel la inèrcia immaculada de l’equip, fins aleshores invicte a totes les competicions. Primera patacada a la Lliga Femenina, tot i mantenir-se encara al capdamunt de la classificació. Un campionat més obert que els darrers anys, imprevisible i que repta a qualsevol que s’atreveixi a assenyalar un favorit al títol. La tendència és aquesta: la igualtat cada vegada és més gran i comencen a quedar enrere aquells temps en què un o com a molt dos clubs estaven destinats a passejar-se per acabar-se jugant l’èxit entre ells. Amb la desfeta de l’Spar Girona, els 16 conjunts que formen part de la màxima categoria del bàsquet femení estatal han perdut, com a mínim, un partit. Una rara avis, si es tira de precedents. Però un fet cada vegada més repetit, multiplicant les alternatives i fent que la Lliga sigui més atractiva i alhora disputada.
Les gironines continuen liderant la taula amb un balanç de 4-1. El mateix que ostenten quatre equips més: Casademont Saragossa, València Basket, IDK Euskotren i Ensino. L’altre teòric favorit a tot, Perfumerías Avenida, només ha guanyat 2 dels 5 duels que ha jugat fins ara. Els mateixos números que presenta Jairis, vigent campió de la Copa de la Reina i un altre dels pesos pesants de la competició. Més ingredients: Estepona, que acaba d’ascendir i que a priori havia de viure un viacrucis a l’elit (havia enllaçat derrotes en les tres primeres jornades), ha guanyat dos partits seguits i està empatat a la classificació amb Avenida.
El panorama és l’habitual? Comença a ser-ho, però no deixa de sorprendre tenint en compte els precedents. L’Spar Girona encadena 17 temporades seguides a Lliga Femenina i de tots aquests cursos, fins a 13 vegades (la gran majoria) un equip o més havia guanyat els 5 primers partits de la competició. Per tant, només en 4 ocasions el capítol d’invictes ha quedat finiquitat després de 5 jornades. Ha passat aquest curs, com també la temporada 22/23: Spar Girona i Saragossa, com ara, repetien l’actual 4-1. Les gironines van acabar amb un balanç final de 24-6, però sense el títol gros. La història s’havia calcat els exercicis 17/18 (4-1 per a Avenida, Spar Girona, IDK Euskotren i Ferrol) i 15/16 (Spar Girona, Avenida, Gernika i Bembibre només havien encaixat una desfeta). La resta d’anys, des del 2009 fins ara, algun equip o més havien fregat la perfecció amb un 5-0 d’entrada.
Números que brillen
Malgrat perdre a Saragossa, Íñiguez i les seves jugadores segueixen al capdavant de la classificació i liderant d’altres facetes de la Lliga. L’Spar Girona no només és el primer, sinó que també és l’equip que més punts ha anotat fins ara: 406 en total, amb una mitjana de 81,2 per partit. Supera els 404 del Lointek Gernika, l’altre conjunt que ha sobrepassat la barrera dels 400 punts. Per posar-ho en context i explicar la magnitud d’aquesta xifra, l’Uni és capaç de fer 10 punts més que el València (71,2) i 16 més que Perfumerías Avenida (65,2). A més a més, també és el millor pel que fa al percentatge d’encert en tirs de 2 (54,6%) i triples (34,9%) i el que signa una mitjana més elevada en relació amb els crèdits de valoració: 99,6.
Amb el parèntesi de l’Eurolliga, la qual cosa es tradueix en afegir més càrrega de minuts entre setmana a la plantilla, l’Uni s’hi posarà de nou aquest divendres al vespre (20 hores) contra el Leganés. Un rival cridat a lluitar per la permanència i que, de moment, acumula un balanç de 2-3. Com l’Avenida. Quines coses.
