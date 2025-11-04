Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pouget deixa l'Escala i torna al Figueres

El pivot selvatà ha jugat set partits aquesta temporada a Tercera amb els de David Gurillo

Pouget, durant un partit de la seva anterior etapa amb el Figueres (2021-22)

Pouget, durant un partit de la seva anterior etapa amb el Figueres (2021-22) / UE Figueres

Marc Brugués

Girona

El Figueres continua cercant impulsos que li permetin trencar la mala dinàmica i començar a veure la llum. Després de la destitució d'Hèctor Simon com a entrenador, el següent pas ha estat reforçar la plantilla amb l'arribada de Marc Pouget, Pugi. El pivot de Blanes, de 23 anys, arriba procedent de l'Escala, on ha jugat la darrera temporada (30 partits) i part d'aquesta (7 partits). Amb passat al planter del Girona i del Llagostera, Pouget ha defensat també les samarretes del Sant Andreu i la Pobla de Mafumet després d'haver signat un curs notable amb el Figueres (2021-22) a Tercera RFEF. Ara aportarà la seva qualitat i experiència a Primera Catalana.

