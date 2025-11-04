Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
L’alcalde creu que el futur del Girona passa per reformar Montilivi però ha presentat alternatives perquè el club no marxi de la ciutat si fa un camp nou
L’Ajuntament de Girona no vol que el Girona FC se’n vagi de la ciutat. I per a això, davant del debat sobre la idoneïtat de reformar Montilivi o construir un estadi nou, l’alcalde Lluc Salellas defensa la primera opció però, per si de cas, explica que «hem proposat al club tres possibles terrenys per si opten per un camp nou». Fa uns dies el CEO del Girona, Ignasi Mas-Bagà, va explicar que encara no havien pres la decisió, que projectaven un equipament «per a 20.000 o 25.000 persones» i que tot plegat «canviarà la història» del club.
L’alcalde no vol revelar la ubicació d’aquest terrenys «perquè la discreció és la millor aliada en aquests casos» i apunta que fins la primavera «totes les converses que havíem tingut anaven en la línia de reformar Montilivi». «Es veritat que aquest estiu obren la porta a d’altres opcions i les comparteixen. I el que fem nosaltres és tornar a mostrar que hi ha acord de 2018 per 50 anys per a la concessió, que entenem que el futur passa per Montilivi, però la inversió l’han de fer ells. La nostra feina és que si no es queden allà, ho facin a la ciutat», afegeix Lluc Salellas.
La capacitat
En aquella projecció que va fer Mas-Bagà es parlava d’un estadi per a 20.000 o 25.000 espectadors, xifres a les que no vol entrar l’alcalde de Girona «perquè els que hi entenen són ells, i si es fa un estadi nou té sentit que sigui més gros i modern. Si ha de ser per a 20.000, 22.000 o 18.000 persones els pertoca decidir-ho a ells, tot i que està clar que aquesta és una oportunitat per tenir un estadi de primer nivell a la ciutat i a la demarcació». Tampoc va voler entrar el batlle a valorar si l’actual situació esportiva del Girona (cuer de Primera amb una única victòria en 11 partits) pot ser un condicionant que refredi la necessària decisió de reformar Montilivi o fer un camp nou. Segons ell «un estadi nou són més diners que la concessió. Està clar que en un moment o altre hi ha d’haver una inversió potent del club en aquest sentit, ha d’arribar, és una idea que compartim tots, sigui en forma de reforma o d’un nou estadi. El club ho ha dit des de fa anys que ho vol fer».
La relació amb el Girona, des de l’Ajuntament, «sempre ha sigut bona, hem anat fent feina i sempre hem tingut voluntat de col·laboració. L’any de la Champions ho exemplifica molt bé, vam tirar endavant quatre partits com a locals a la manera d’un deu». També va parlar Salellas del Bàsquet Girona, que està redactant el projecte que a l’estiu hauria d’acabar donant-los la concessió de Fontajau: «estem en la fase de veure en què ha de consistir la concessió, les inversions i el retorn que n’ha d’obtenir la ciutat».
Una temporada més Girona té tres equips professionals a l’elit, a Primera de futbol, a la Lliga ACB i a la Lliga Femenina de bàsquet. Un patrimoni gens menyspreable que Salellas voldria gaudir durant molts anys. Ara bé, sap que no és fàcil «perquè molts equips volen salvar-se i molts volen pujar».
