El Bàsquet Girona-Barça s'avança un quart d'hora i apunta al ple
Fontajau presentarà la millor entrada de la temporada: només queden unes 200 entrades a la venda i es poden superar els 5.500 espectadors
Fontajau es prepara per viure aquest diumenge al migdia (12.15h/TV3) el primer gran ple de la temporada. A hores d'ara només queden a la venda unes 200 localitats, i això que s'ha de tenir present que l'aforament s'ha ampliat amb les noves grades per arribar als 5.600 espectadors. La previsió del club és que s'esgotin les localitats, a l'espera que els abonats no fallin i es visqui un gran ambient al pavelló. Podria ser la millor entrada de la història del club que presideix Marc Gasol, que fins ara no havia superat els 5.200 seguidors, coincidint, bàsicament, amb les visites de Barça i Madrid en les tres temporades anteriors.
El derbi català s'ha avançat un quart d'hora i es jugarà a 1/4 d'1 del migdia, per necessitats televisives. Serà ofert en obert per TV3, que cada diumenge dedica la seva graella matinal a la lliga ACB. Serà el segon partit que 3Cat oferirà del Bàsquet Girona. El primer, contra el Gran Canària, va acabar amb victòria gironina, l'única que tenen els de Moncho Fernández a la classificació. El Barça arribarà a Fontajau amb dubtes. Ve de perdre a casa contra l'UCAM Múrcia i, per postres, abans de jugar a Girona té un exigent clàssic contra el Madrid divendres (20.30h) a l'Eurolliga.
El Bàsquet Girona ha obert aquesta setmana la comercialització de nous abonaments aprofitant la instal·lació de grades supletòries al pavelló. S'han guanyat 400 localitats. D'aquestes una part es destina a la venda d'entrades i compromisos del club, i l'altra, a nous carnets. Tot plegat, sumat a l'interés de veure el Barça, durà una gran entrada a Fontajau. Aquest curs els dos primers partits han punxat una mica de públic: contra UCAM Múrcia hi van anar 4.356 persones i davant del Gran Canària, 4.672. La mitjana dels tres cursos anteriors a l'ACB frega els 5.000 aficionats per partit. El preu de les entrades per veure el Girona-Barça va d'entre els 20 i els 65 euros, en funció de la ubicació de la localitat.
El Bàsquet Girona disputarà dos partits seguits a casa. Després de rebre el Barça aquest diumenge, ha de rebre el Granada, un rival directe, el proper dissabte 15 de novembre (18h). Amb un balanç d'1-4 com el que duu l'equip de Moncho, guanyar als andalusos, que ho han perdut tot, ha de ser una obligació.
