LA TEMPORADA BLANC-I-BLAVA
Garagarza, director esportiu de l’Espanyol, ingressat per un infart
L’executiu basc es trobava ahir a la nit "estable dins de la gravetat" a l’uci de l’Hospital de Sant Pau després de patir ahir un infart agut de miocardi.
Raúl Paniagua
Fran Garagarza, el director esportiu de l’Espanyol, va tenir ahir al matí un infart agut de miocardi que va fer saltar les alarmes de l’entorn blanc-i-blau. L’executiu basc, de 59 anys, es trobava ahir a la nit "estable dins de la gravetat" i es mantenia ingressat a l’uci cardiològica de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.
L’ensurt de Garagarza arriba en el millor moment de l’equip des de la seva arribada a la direcció esportiva el 2023. El directiu de Mutriku va armar una plantilla per retornar a Primera i el curs passat va aconseguir també la salvació malgrat les penúries econòmiques imposades per la cúpula de Chen Yansheng.
En el seu tercer exercici viu amb entusiasme la bona marxa del bloc de Manolo González, que ocupa la sisena plaça de la Lliga en un context d’il·lusió marcat pel canvi de propietat i l’arribada a la presidència d’Alan Pace. El nou amo va ser dels primers a transmetre el seu suport a l’entorn de Garagarza, que demana "respecte, calma i discreció". En l’àrea esportiva, Ander Garitano i Unai Ezkurra prendran protagonisme mentre es recupera el cap.
