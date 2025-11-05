El GEiEG estrenarà aquest mes la nova pista d’atletisme
Representants de l’Ajuntament, la Generalitat i la Diputació visiten les obres a Palau-sacosta
Redacció
Les obres de la nova pista d’atletisme del Complex Palau-sacosta del GEiEG es troba en la fase final, ja que només queden alguns darrers detalls a la pista i acabar de construir la gàbia de llançaments. Per tant, la previsió de l’entitat grupista és que l’equipament totalment homologat estigui plenament actiu aquest mateix mes de novembre.
Aquest migdia ha tingut lloc una visita institucional d’obres de la nova pista d’atletisme del Complex Palau-sacosta del GEiEG per part de l’alcalde Lluc Salellas i el regidor d’Esports Àdam Bertran de l’Ajuntament de Girona; Abel García, secretari general del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya; Narcís Casassa, representant territorial de l’Esport a Girona de la Generalitat; Gemma Geis, vicepresidenta segona de la Diputació de Girona; Jordi Masquef, diputat delegat del servei d’Esports de la Diputació de Girona; i Francesc Cayuela, president del GEIEG.
La renovació de la pista ha tingut un cost total de 600.000 € i ha estat possible gràcies a l’acord de finançament entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona. El resultat serà una instal·lació de primer nivell amb un tartan d’última generació certificat per la IAAF, fabricat amb materials de baixa emissió mediambiental que reduiran un 20 % la petjada de carboni. La nova pista, preparada per a qualsevol tipus de competició, disposarà de vuit carrers de 400 metres, dues zones de sortida i noves àrees per a salts i llançaments. També s’ha habilitat una zona d’escalfament de gespa artificial i s’està renovant la gàbia d’entrenament del camp de llançament annex.
Les obres de remodelació de la pista van començar el passat mes d’agost i la part més significativa del treball es va portar a terme durant les vacances d’estiu per reduir al màxim l’afectació a les activitats de les seccions i els esportistes. En les properes setmanes i de manera gradual, la pràctica de l’atletisme, els entrenaments i les competicions tornaran a activar-se a Palau.
«Aquesta actuació històrica suposa un pas endavant per al GEiEG i per a la ciutat de Girona, que comptarà amb una pista d’atletisme de primer nivell per a la pràctica i el foment de l’esport. Som una entitat esportiva, cultural i social sense ànim de lucre apostant per la base. Tenim atletisme a l’entitat des del 1921 amb un planter reconegut i més de dos-cents atletes. Voldria agrair la participació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Girona i la Diputació que són els que s’han implicat en el finançament de la pista i zones annexes de la resta de disciplines», ha destacat Francesc Cayuela, qui també ha avançat que la inauguració oficial de la pista tindrà lloc en el marc d’un esdeveniment festiu a principis del proper any 2026.
