Joan Bassa opta a la reelecció com a president del Bisbal

La junta directiva obre el procés electoral un cop finalitzat el mandat present

L'equip de govern actual aposta per continuar liderant el projecte

Joan Bassa es presentarà a la releecció de la presidència del Bisbal Bàsquet

Joan Bassa es presentarà a la releecció de la presidència del Bisbal Bàsquet

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Mentre a la pista, l'equip lluita per anar sumant victòries que l'impulsin a fugir de la part baixa de Segona FEB, als despatxos, el Bisbal Bàsquet té un altre front obert. Sense punts ni cistelles en joc, però també important. Acabat el mandat actual, que va començar el 2021, la directiva del club ha obert el procés electoral per determinar la nova junta. La intenció de l'equip actual, encapçalat pel president Joan Bassa, és de presentar-se a la reelecció i continuar liderant el projecte que ha dut l'equip a Segona FEB. Entre el dia 19 i 23 d'aquest mes es poden presentar candidatures mentre que les votacions seran el dia 2 de desembre.

