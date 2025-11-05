L'Spar Girona torna a carregar-se el campió d'Europa en un partit estratosfèric (83-78)
Les gironines es mantenen invictes a Europa i passaran a la segona fase amb un balanç molt positiu
Jocyte (23) lidera un equip on també destaquen Amihere, Coulibaly, Holm i Quevedo
Fontajau ha viscut aquest vespre un dels partits de bàsquet més espectaculars dels últims temps. I ha acabat, a més, molt bé, perquè un Spar Girona estratosfèric ha sigut capaç de tornar a guanyar el Praga (83-78), el vigent campió d'Europa, tal i com ja havia fet en el partit d'anada. El duel, extenuant, ha tingut de tot però, sobretot, igualtat. Un 3+1 de Jocyte a un minut del final ha obert l'escletxa i ella mateixa amb una entrada a cistella ha col·locat el 83-78 a menys de mig minut que gairebé ha sentenciat. Jocyte, amb 23 punts, ha sigut una de les estrelles del partit, però no podem oblidar una Amihere absolutament fonamental, Coulibaly o la direcció i defensa de Holm. L'afició ha agratït l'esforç de l'equip aplaudint gairebé fins que els han fet mal les mans perquè el que s'ha vist sobre la pista ha sigut realment espectacular.
Ha sigut una batalla preciosa, d'aquelles per les quals val la pena pagar una entrada. Que l'esport és art es podria justificar amb el partit d'aquest vespre, amb dos equips que s'han buidat a la pista fins a l'extenuació. Cada un amb les seves armes, cada un aprofitant els seus moments. L'Spar Girona ha sigut capaç d'endosar un parcial de 15-2 al primer quart i un altre de 9-0 al segon al Praga, el primer li ha permès canviar un 3-9 inicial per un 18-11 que obligava el tècnic rival a demanar temps mort; el segon ha canviat un 24-29 per un 36-29 que donava a les gironines set punts d'avantatge i també feia que Martin Basta aturés el partit. Aquests dos moments de rauxa han arribat quan l'equip de Roberto Íñiguez ha pressionat com mai, recuperant pilotes, fent contraatacs i posant mans per tot arreu. Veure com Holm, Jocyte i Carter es buidaven ja en pista contrària asfixiant la sortida del Praga era reconfortant. I si a això s'hi suma l'encert en el triple, ja no es pot demanar més. Es pot guanyar o es pot perdre, però el que resulta innegociable d'aquest Bàsquet Girona és que hi va. Hi va, hi va a totes, i hi va amb una fam que ja els agradaria tenir d'altres equips.
El problema era que, com havia advertit Íñiguez en la prèvia, el Praga no podia fallar després de presentar-se a Girona amb dues derrotes. I amb l'equip creixent, amb Carleton, Hof, Ayayi i Astier endollades, era un ós de mal rosegar. I de la mateixa manera com les locals havien trobat moments de rauxa, les txeques també ho van fer, emparades pel domini en el rebot (només a la primera part van duplicar l'Uni, 12-24), per l'acumulació de faltes del Girona i pel talent propi de les seves jugadores, capaces de resoldre situacions d'un contra un i de ser mentalment fortes en els moments complicats. Tot plegat ha fet que la igualtat fos màxima, que el primer quart es resolgués amb un 22-22 i que al descans s'hi arribés amb victòria mínima del Praga (43-44).
Rauxes i igualtat
Les rauxes han seguit després del descans. L'Spar ha començat amb un 4-0 i el Praga ha respost amb un 0-8 (47-52) mentre el criteri arbitral crispava cada vegada més els ànims locals. I tornem a començar, perquè òbviament, l'Spar Girona no s'ha rendit i ha continuat pencant i pencant, posant mans i defensant, com si demà no existís. Amihere (quina llàstima que se'n vagi per Nadal, és un tros de jugadora) després de posar dos taps col·locava de nou l'equip gironí per davant (53-52) i Holm tancava un 8-0 (55-52) a tres minuts per tancar el parcial. El partit era de poder a poder. Un triple de Salaun sobre la botzina posava les txeques un per davant (60-61) a falta dels darrers deu minuts.
Quevedo, amb un triple, ha tornat a empatar el partit (64-64) a sis minuts del final. Era el moment de l'afició i així ho reclamava Íñiguez des de la banqueta. Dos tirs lliures de Jocyte han posat per davant l'Uni (66-64) i la fressa ja era eixordidora. Hi havia una bona notícia, a més, que el Praga ja estava en bonus. Dos tirs lliures de Jocyte i un bàsquet de Coulibaly després d'una recuperació brutal d'Amihere posaven l'equip gironí amb un +4 (70-66) quan faltaven cinc minuts. Els 2.500 espectadors que han anat a Fontajau tindrien una altra nit màgica europea per explicar, fos quin fos el resultat. El Praga s'ha posat un amunt (70-71) amb un triple de Salaun, però Jocyte des del tir lliure ho ha tornat a capgirar (72-71). Quedaven tres minuts. A 1.40 l'Spar guanyava un altre cop de 4 (77-73) després d'un bàsquet de Coulibaly però el Praga ha fet un triple (77-76) que ho enviava tot a un final a cara o creu. Aleshores ha aparegut Jocyte amb un 3+1 (81-76) a 1.12 pel final. Allò ha obert l'escletxa definitiva per deixar a casa una victòria brutal.
