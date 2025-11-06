El Bàsquet Girona reforça els vincles amb els patrocinadors
El club organitza el primer 'speed dating' de la temporada
Redacció
Una cinquantena d’empresaris van participar ahir a l’speed dating del Bàsquet Girona, que es va celebrar al pavelló de Fontajau. Es tracta de la primera trobada d’un seguit d’esdeveniments que el club organitzarà al llarg de la temporada per reforçar els vincles entre els seus patrocinadors i col·laboradors.
La jornada va començar a les 17.30 h i es va allargar fins a les 19.00 h. En aquesta primera part, els assistents van participar en una dinàmica per parelles amb l’objectiu de compartir sinergies, intercanviar experiències i enfortir llaços professionals. Tot seguit, la trobada va continuar amb una sessió de networking a la sala TQ Business Lounge, on els empresaris van poder conversar en un ambient distès, amb begudes i càtering preparats per a l’ocasió.
Com a cloenda de la jornada, tots els participants van assistir plegats al gran partit entre l’Spar Girona i el Praga, un dels duels més destacats de la temporada. Les de Roberto Íñiguez es van imposar al campió d'Europa per 83-78 i tenen un balanç de 5-0 a l'Eurolliga.
Aquesta ha estat, a més, la primera vegada que s’han fusionat en una mateixa activitat els partners dels equips masculí i femení del club, així com els de la base i de l’equip de cadira de rodes, un fet que simbolitza la unitat del projecte Bàsquet Girona.
