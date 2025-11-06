L’Olot s’assegura el talent de Puigbert fins al 2028
El jove migcampista de Ventalló, de dinou anys, ha estat titular en vuit de les nou jornades de Lliga disputades fins ara a Segona RFEF
La bona feina al planter de l’Olot fa temps que dóna fruits. Aquest estiu Guillem Terma ha estat traspassat al Castelló però el primer equip no s’ha quedat orfe de productes de la casa. Ans al contrari. A banda, de Joel Arumí, Sergi Marcillo o Guillem Farrés, l’impacte d’aquest començament de curs l’està provocant Martí Puigbert. El migcampista alt-empordanès, de dinou anys, que ja va havia debutat amb el primer equip essent juvenil, ha estat titular en vuit de les nou jornades disputades fins ara oferint minuts de qualitat a la medul·lar, i també a la banda esquerra, garrotxina. El club, veient el creixement del de Ventalló, s’ha mogut amb intel·ligència per renovar-lo fins al 2028 i assegurar-se la continuïtat d’un dels talents emergents de la plantilla.
«Estic molt content de renovar per l’Olot. Rebo molta confiança per part del club i del cos tècnic i això m’ajuda a rendir com ho estic fent. Vull continuar millorant, sumar més minuts i poder donar moltes alegries a l’Olot», deia, en declaracions als mitjans oficials del club, el jove jugador que també ha passat pels planters de l’Escala i del Girona.
Peralada-Olot a la Copa Catalunya
Mentre Roger Vidal ja prepara -amb les baixes per sanció de Del Campo i Martí Soler- el duel de diumenge al migdia contra el Porreres balear, la Federació Catalana va fer públics els aparellaments de la sisena ronda de la Copa Catalunya en què els garrotxins s’enfrontaran al Peralada. El partit es jugarà, en principi, el dimecres 19 d’aquest mes al Municipal alt-empordanès, malgrat que els clubs tenen un marge d’una setmana per moure’l i ajornar-lo fins al dia 26.
