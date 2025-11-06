L’Spar Girona es guanya el dret a poder somiar en gran
L’equip de Roberto Íñiguez rep el Leganés demà (20h) a Fontajau després de completar un partit excel·lent contra el Praga i aconseguir el 5-0 a l’Eurolliga
L’opció de lluitar per ser a la Final Six d’Eurolliga és ben real
«Fas números i et poses a pensar i somies. Podem somiar, però tocant de peus a terra», reconeixia Roberto Íñiguez el passat dimarts. Ho va dir en la prèvia de la penúltima jornada de la primera fase de l’Eurolliga d’ahir contra el Praga a Fontajau. Després de veure com l’Spar Girona va tornar a carregar-se el campió d’Europa aquesta temporada, completant un partit excel·lent, dels millors que es recorden els últims temps, per aconseguir una victòria més (83-78) i un balanç de 5-0 a la màxima competició europea, tot indica que sí; l’equip gironí s’ha guanyat el dret a poder somiar en gran.
Pensar en la Final Six de l’Eurolliga són paraules majors, però la realitat és que el somni cada cop és més a l’abast. La primera ronda està formada per quatre grups (A -el de les gironines-, B, C i D) amb quatre equips cadascun i els tres primers de cada grup passen a la següent ronda, mentre que el quart cau a l’Eurocopa. La primera fase finalitzarà el proper 26 de novembre davant el Bourges i la segona es disputarà del 10 de desembre al 4 de febrer. Tenint en compte que els equips arrosseguen els resultats de la primera ronda, que hi haurà dos grups de sis (E i F) i que no es repetiran partits, els rivals de l’Spar Girona a la segona ronda seran el Galatasaray (5-0), l’Schio (3-2) i el Flammes Carolo (2-3). Les de Roberto Íñiguez formaran el grup E amb Praga i Bourges, contra qui ja haurà jugat. Les gironines obriran la nova lligueta líders o, en el pitjor dels casos, segones.
Quan acabi la segona fase, els dos últims de la nova lligueta quedaran eliminats. Els dos primers de cada grup tindran assegurat el bitllet per a la Final Six, i el tercer i el quart hauran de guanyar-se poder arribar a quarts. Aquesta fase té la novetat aquesta temporada que és a tres partits els dies 18 i 25 de febrer i 3 de març, amb avantatge de camp per al millor classificat. A partir d’aquí, el 1r del grup E jugarà contra el 2n del grup F i el 2n del grup E contra el 1r del grup F per passar directe a les semifinals o haver de fer una ronda de quarts, a Saragossa mateix, seu de la Final Six.
A continuació, es disputaran els quarts del play-in (3r del grup E vs 4rt del grup F i 4rt del grup E vs 3r del grup F). Els guanyadors aconseguiran les últimes places als quarts de la Final Six, on es trobarien els equips perdedors de l’eliminatòria entre primers i segons classificats.
L’última ronda de l’Eurolliga mantindrà el format de partit únic. Primer hi haurà els quarts, després les semifinals i, per últim, la final on es decidirà el nou campió. La Final Six tindrà lloc a Saragossa del 14 al 19 d’abril. Tenint en compte tot això, l’Spar Girona està aplanant el camí per poder arribar a la Final Six de Saragossa. Els números fins ara són immillorables amb un 5-0, sense conèixer la derrota.
Centrades en la Lliga
Roberto Íñiguez gairebé no va dedicar temps a valorar el matx contra el Praga perquè «ja estem parlant amb les noies de divendres, per mi és molt important passar pàgina de seguida». Amb menys de 48 hores entre partit i partit, l’entrenador ràpidament es va posar a preparar la visita del Leganés demà a Fontajau (20h). «A veure com arribem. La Marta (Canella) ha jugat tot i estar indisposada per donar descansos a la Klara (Holm) i Arica (Carter) està al 30% màxim... És difícil per les circumstàncies físiques, però l’equip ha de lluitar fins al final», va comentar el tècnic convençut que «el Leganés té un quintet que vindrà fresc i intentarà fer un joc físic i dinàmic per veure com responem».
Íñiguez, com tothom amb aquest Spar Girona, somia, però en el seu cas ho fa només en el partit d’aquest divendres. «Somio en guanyar el Leganés, que serà molt difícil. Si ho fem, continuem al top d’Espanya i de l’Eurolliga... Té molt de mèrit. Estic orgullós de les jugadores perquè l’equip se sobreposa als problemes. Hem de gaudir. No es pot demanar més», va sentenciar.
