Investigació judicial
Un exvicepresident del Barça nega davant del jutge que autoritzés comissions pel fitxatge de Malcom
Primeres declaracions per la investigació judicial oberta arran de presumptes irregularitats en la gestió del FC Barcelona en l’època de Josep Maria Bartomeu
J. G. Albalat
Primeres declaracions davant el jutge pel procés obert contra l’expresident del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i altres exdirectius del club blaugrana per presumpta administració deslleial en el pagament d’honoraris a un advocat que va pactar la conformitat en un judici per delicte fiscal per la contractació de Neymar, les comissions pagades pel fitxatge de Malcom i una indemnització al Club Esportiu Laietà per unes suposades molèsties per les obres de l’Espai Barça. Els primers a comparèixer al jutjat com a imputats han sigut l’exvicepresident esportiu de l’entitat Jordi Mestre Masdeu i l’ex CEO Ignacio Mestre Juncosa. El primer d’ells ha declarat aquest divendres que no va autoritzar el pagament de comissions pel traspàs de Malcom, el jugador francès procedent del Girondis, segons fonts coneixedores de l’interrogatori.
La fiscalia va presentar al seu dia una denúncia en la qual acusa Bartomeu d’ometre «els deures de diligència i lleialtat en la gestió d’un patrimoni» del club «que li era aliè, usurpant a més una capacitat de decisió que corresponia a la Junta Directiva, a qui hauria ocultat la realitat dels aspectes de les operacions» investigades. El presumpte perjudici ocasionat és de quatre milions d’euros, molt inferior a la quantitat global que es desprenia de l’auditoria encarregada per l’actual president del club, Joan Laporta, que era d’uns 30 milions. Les indagacions es van iniciar a la fiscalia arran d’aquesta auditoria o forensic. Bartomeu i la resta d’investigats, entre els quals l’exconseller delegat del club, Óscar Grau, (també imputat en el Barçagate) i l’excap del gabinet jurídic Román Gómez Ponti.
L’exvicepresident esportiu del Barça, Jordi Mestre Masdeu, està sent investigat per les comissions pagades pel fitxatge de Malcom. En aquest sentit, l’exdirectiu del club en l’època de Bartomeu ha declarat davant del jutge que ell no va autoritzar el pagament de comissions als intermediaris que van fer possible el traspàs. Les fonts consultades han precisat que quan es va fer pública l’auditoria, el gener del 2022, va demanar explicacions al Barça a través d’un burofax. Al cap d’un temps, el club li va enviar el contracte, però ell va tornar a remetre un altre burofax dient que ell no l’havia firmat, tot i que al document figura una rúbrica seva, però escanejada. El seu interrogatori ha durat entorn d’una hora.
Modificació del contracte
Els Mossos afirmen que s’ha constatat una «modificació evident» del contracte laboral entre el Barça i Malcom amb posterioritat al seu fitxatge perquè l’import pactat inicialment de 10 milions d’euros a pagar en tres anys, acordat el 24 de juliol del 2018, se substituís per l’abonament d’1,5 milions d’euros i el pagament de 8,4 milions a BFE per la intermediació en el traspàs del jugador brasiler. El primer acord firmat per Malcolm suposava una retenció de l’IRPF pròxima al 50% però amb la modificació del concepte del contracte mesos després no es va ingressar tant a Hisenda pel traspàs. La junta de Laporta va haver de fer una «regularització fiscal preventiva» per evitar una multa.
A més, els Mossos assenyalen que hi ha un segon acord entre el Barça i BFE per una possible intermediació de jugadors del filial blaugrana o de les categories inferiors, que es va firmar el 2020 però es va predatar amb data del 2019. Segons l’informe 9 de les 12 factures pagades pel club no es correspondrien a «intermediacions reals ni obeirien a serveis efectivament prestats, sinó que podria tractar-se d’una facturació falsa per valor de 605.000 euros o, fins i tot, pel total de la facturació d’aquest acord marc: 740.000 euros», sense IVA. Els Mossos creuen que aquesta facturació irregular va servir per completar el pagament dels 10 milions d’euros nets als intermediaris.
D’altra banda, també ha declarat al jutjat com a investigat Ignacio Mestre Juncosa, l’ex CEO del club, en relació amb el pagament d’1,7 milions d’euros del Barça a l’advocat José Ángel González Franco per arribar a un acord en el procés per delicte fiscal pel fitxatge de Neymar, que va suposar un estalvi important per al club. Aquest exdirectiu ha assegurat que hi havia un acord verbal i que posteriorment es van fer els contractes, ja amb la conformitat formalitzada.
