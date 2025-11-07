Moncho Fernández: "Vam sentir molta felicitat guanyant al Barça"
El tècnic del Bàsquet Girona va debutar a Fontajau el 7 de gener contra el Barça amb una victòria que creu que és possible repetir diumenge
Moncho Fernández va asseure's a la banqueta de Fontajau per primera vegada el 7 de gener sense saber que estava a punt de viure una nit màgica. El Bàsquet Girona, necessitat de victòries per sortir del pou, rebia al Barça, que era clarament favorit. Va derrotar-lo 91-90 amb una cistella d'Iroegbu quan faltaven dos segons per al final. El tècnic gallec al·lucinava, amb l'ambient. I el que vindria: dies abans havia guanyat al Lleida i dies després guanyaria al Baskonia per signar un triplet de triomfs que reforçarien l'estat d'ànim general. "Va ser molt emocionant. Diuen que s'ha de celebrar cada victòria com un títol i sempre és especial derrotar a un equip com el Barça. Vam sentir molta felicitat amb la increïble cistella de l'Ike", ha resumit el tècnic.
Diumenge, el pavelló gironí repetirà el derbi català davant dels blaugranes. La necessitat no és la mateixa, però el balanç no és bo: una única victòria en cinc jornades. La principal incògnita és la de Maxi Fjellerup, amb molèsties al turmell. L'argentí, de fet, tan sols ha participat el dia que es va guanyar, patint, contra el Gran Canària. Va contribuir amb quatre punts i l'equip va vèncer de quatre (85-81). "A escala mental estem bé: l'equip té compromís i els nois treballen cada dia de valent. En aquest sentit, estic molt content. Fjellerup no ha entrenat, perquè sembla que els problemes al turmell no s'acaben mai. Serà complicat que jugui".
Al vestidor local no hi serà Juani Marcos, que després de dues temporades es canviarà amb els visitants. "En Juani va ser fonamental, per a nosaltres, en l'objectiu de la permanència. Des del punt de vista personal, és un orgull veure'l jugant al màxim nivell perquè s'ho mereix. Retrobar-nos amb ell serà bonic". El Barça, que només compta amb una victòria més que el Bàsquet Girona (2-3) arribarà després d'un exigent clàssic d'Eurolliga amb el Reial Madrid. "Tenen una plantilla dissenyada per a jugar molts partits. Com han perdut duels importants per a participar en la Copa, arribaran amb les ganes al màxim. Estiguin cansats o no, aniran a totes".
L'afició i l'Uni
Fontajau presentarà una gran entrada. En queden poques a la venda, però encara se'n poden aconseguir, al web del club. "No sé si l'afició serà un factor clau, però per a nosaltres és meravellós jugar en un pavelló ple", explica el tècnic, que creu que "podem guanyar tots els partits, però no sóc molt amic de fer comparacions. L'equip de l'any passat i el d'aquest no és el mateix, les situacions han canviat. Podem guanyar al Barça, però haurem de fer moltes coses bé".
Per acabar, Fernández ha elogiat l'Uni: "Està fent una feina fantàstica. Li agraeixo les bones paraules dels últims dies a en Roberto Íñíguez. Ells treballen molt intensament i és complicat compaginar les competicions. Els resultats que presenten són boníssims. Van fer un partidàs contra el campió, el Praga, i estic convençut que ens donaran moltes alegries. No només són els nostres veïns, són companys i amics de viatge", ha finalitzat.
