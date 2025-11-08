Aliona Bolsova anuncia que es retirarà al torneig de la Bisbal
La tennista de Palafrugell assegura que ha perdut la motivació
Gerard Ullastre
La tennista de Palafrugell ha anunciat a través de les xarxes socials la seva retirada als 28 anys després d’haver guanyat 16 títols - 9 d'ITF i 4 dobles WTA 125 entre d'altres - al llarg de la seva carrera. Bolsova assegura haver “perdut la motivació” per seguir jugant i afirma que s’ha “regalat a ella mateixa” penjar la raqueta a “on tot va començar, a casa”. Després d'haver complert el somni de qualsevol aficionat al tennis, la catalana tanca un capítol de la seva vida per a "explorar altres àmbits". També ha confessat que mai va jugar amb la voluntat d'escalar posicions del rànking, i que per això "mai va poder donar el 100%". D'aquesta manera, La Bisbal servirà per a posar el llacet a una carrera tan exitosa com discreta.
