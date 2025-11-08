Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aliona Bolsova anuncia que es retirarà al torneig de la Bisbal

La tennista de Palafrugell assegura que ha perdut la motivació

Aliona Bolsova a les semis del WTA de la Bisbal 2025

Gerard Ullastre

La tennista de Palafrugell ha anunciat a través de les xarxes socials la seva retirada als 28 anys després d’haver guanyat 16 títols - 9 d'ITF i 4 dobles WTA 125 entre d'altres - al llarg de la seva carrera. Bolsova assegura haver “perdut la motivació” per seguir jugant i afirma que s’ha “regalat a ella mateixa” penjar la raqueta a “on tot va començar, a casa”. Després d'haver complert el somni de qualsevol aficionat al tennis, la catalana tanca un capítol de la seva vida per a "explorar altres àmbits". També ha confessat que mai va jugar amb la voluntat d'escalar posicions del rànking, i que per això "mai va poder donar el 100%". D'aquesta manera, La Bisbal servirà per a posar el llacet a una carrera tan exitosa com discreta.

