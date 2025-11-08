L'Escala es deixa igualar un 3-0 contra el Cornellà (3-3)
Els alt-empordanesos veuen com tres gols a la darrera mitja hora els deixen sense un triomf que ja celebraven a la primera part (3-0, m.29)
En futbol, i en la vida, mai es pot blat fins que sigui al sac i ben lligat. L'Escala aquesta tarda tenia la victòria al sac i fins i tot hi havia fet un nus quan a la mitja hora de joc dominava per 3-0 al Cornellà. Ttanmateix, no l'ha acabat d'estacar fort i al final ha acabat demanant l'hora per salvar un punt. Tres gols dels barcelonins (m.58, m.73 i m.82) han deixat amb un pam de nas els de David Gurillo que ja es veien amb els tres punts al sarró. I a fe que els hi tenien quan Haji (m.22), Youssef (m.26) i Adri Expósito (m.29) han situat un 3-0 enlluernador al marcador del Nou Miramar en set minuts màgics que feia prometre-se-les molt felices. No obstant això, els canvis del Cornellà a la segona part han fet efecte i els gironins han acabat tancats a la seva àrea veient com els gols anaven caient l'un rere l'altre fins al 3-3 definitiu.
- Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Tens una paella amb aquestes característiques? Compte: Els experts alerten que podria ser molt perillós
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines
- Detingut a Girona un membre del 'Tren de Aragua', una violenta organització criminal veneçolana
- Necrològiques del 8 de novembre de 2025
- Un tot terreny robat a Empuriabrava apareix enfonsat al mar a l’Almadrava de Roses