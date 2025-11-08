El món al revés: Un guió de partit que trenca tots els pronòstics permet al Bisbal obtenir una victòria clau (88-82)
Els d’Èric Surís guanyen al Getafe prioritzant el triple en detriment del joc interior
Gerard Ullastre
Si fos possible apostar a com es desenvoluparà la trama d’un partit, tothom hagués perdut els diners. La sorprenent insistència - i l’encert - des de la línia de tres ha trencat els esquemes d’un Getafe que ha lluitat fins al final. El Bisbal ha sortit de la seva zona de confort per a adjudicar-se una victòria vital per a treure el cap de la zona baixa de la classificació.
El primer quart ha començat de forma immillorable pels empordanesos. Un 12-2 de parcial liderat per la voracitat ofensiva d’Álvarez - màxim anotador del partit amb 25 punts - marcaria el ritme d’un partit intens, caracteritzat per la fam i l’ambició del Bisbal.
La bona dinàmica dels locals ha continuat la segona meitat, competint-li de tu a tu al cinquè classificat. L’efectiu joc interior del Getafe ha estat contestat per - avui si - un gran percentatge d’encert en el tir exterior - sobretot la primera meitat del partit -.
El parcial de 8-0 sortint del descans es contraposa amb la tendència que tenen els del Baix Empordà de sortir adormits al tercer quart. A partir d’aquesta empenta inicial, el tercer quart ha tingut un guió d’estira i arronsa: les envestides del Getafe s’han vist contrarestades pels bons moments dels locals que han ampliat el seu avantatge fins la barrera psicològica dels 10 punts.
Tanmateix, el conjunt madrileny no ha tirat la tovallola i ha lluitat cada possessió, arribant als últims minuts de l’encontre amb possibilitats reals de fer perillar la victòria del Bisbal, que ja semblava al sac. Malgrat aquesta rebel·lia innata del Getafe, els d’Èric Surís han aconseguit una victòria clau per a demostrar-se a ells mateixos que mereixen quedar-se a segona federació.
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
- Tens una paella amb aquestes característiques? Compte: Els experts alerten que podria ser molt perillós
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines
- Oxigen i alegria a Montilivi: El Girona supera l'Alabès i respira (1-0)
- Detingut a Girona un membre del 'Tren de Aragua', una violenta organització criminal veneçolana
- Cau un arbre d'uns trenta metres al parc de la Devesa