El Barça fulmina Peñarroya després de perdre a Girona
El club blaugrana, reunit d'urgència arran de la desfeta a Fontajau, aposta per relleu a la banqueta
Era qüestió d'hores. La victòria del Bàsquet Girona 96-78 contra el Barça d'aquest migdia a Fontajau havia deixat sense xarxa Joan Peñarroya. El tècnic vallesà ha comparegut a la sala de premsa conscient que podia ser la seva darrera compareixença com a primera i ha recordat que ell "no prenia les decisions" però que es veia "amb forces". La cúpula esportiva blaugrana reunida d'urgència al final del partit i a primera hora de la tarda, finalment, ha apostat pel relleu a la banqueta. Així, el Barça ha anunciat aquest vespre la destitució de Peñarroya, que a l'espera de trobar-li recanvi, serà substituït de manera interina pel tècnic assistent Óscar Orellana.
Peñarroya va arribar l'estiu del 2024 per ocupar el lloc de Roger Grimau. Ara, el club rumia quina és la millor alternativa per a una banqueta ben calenta els darrers temps. Xavi Pascual és un dels candidats, però no pas l'únic.
