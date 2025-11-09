Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Exhibició del Bàsquet Girona a Fontajau contra el Barça (96-78)

El conjunt de Moncho Fernández regala un gran partit als aficionats i guanyar per segona temporada consecutiva als culers a casa

El Bàsquet Girona - Barça, en imatges

Celebració de la victòria al final del partit / David Aparicio

Pau Cambronero

Girona

Quina setmana per emmarcar la viscuda a Fontajau. Després de viure un partidàs del Spar entre setmana amb la victòria contra el Praga, el conjunt de Moncho ha volgut sumar-s’hi a la festa amb una gran exhibició de Bàsquet contra el FC Barcelona en el derbi per tornar a guanyar als culers per segona temporada consecutiva a Fontajau. Els gironins han estat molt superiors a un Barça que cada vegada va més a la deriva per aconseguir l’anhelada segona victòria de la temporada després que en molts moments el marcador reflectís els més de 20 punts de diferència.

El Bàsquet Girona ha començat amb un bon joc interior, amb Geben aconseguint el primer 2+1, però el triple de Laprovittola i el 2+1 convertit per Vesely han situat el Barça cinc punts amunt (3-8). La reacció gironina ha arribat de la mà de Needham, encertat des de la línia de tres, per no despenjar-se d’un rival d’alt nivell com el FC Barcelona, malgrat la seva irregularitat. El Girona ha continuat sòlid en defensa i, després d’una falta personal transformada per Needham, ha obtingut el primer avantatge al marcador (10-9). El bon moment s’ha consolidat amb dos triples consecutius i tres tirs lliures de Vildoza, que han col·locat els de Moncho amb un +9 (19-10) i han fet embogir per primer cop Fontajau. Els gironins han mantingut una gran defensa, tant interior com exterior, i un joc ràpid en atac que Pep Busquets ha aprofitat per trencar la barrera psicològica dels deu punts (24-14). Susinskas i Hughes s’han volgut afegir a la festa des del perímetre i han tancat el primer quart amb un +12 (30-18).

Un parcial de 0-4 a 7:36 pel descans i la falta d’encert semblaven preludi d’una reacció blaugrana, però després de més de tres minuts sense anotar, el triple de Needham i la cistella sota el cèrcol de Livingston han restablert la calma i ampliat la diferència a 13 punts (35-22). Tot i la millora d’intensitat del Barça, la seva manca d’encert ha permès al Bàsquet Girona mantenir el pols gràcies als tirs lliures de Pep Busquets (37-27). Quan semblava que el quart s’esllanguia, a 40 segons pel descans, els triples de Livingston i Busquets han dissipat qualsevol dubte i han situat el màxim avantatge del duel: +14 (47-33).

En la represa la sortida gironina ha estat molt bona i en un tres i no res gràcies a un triple de Needham i dos encerts de Pep Busquets han portat a la màxima diferencia del duel +19 (56-37). El bon moment dels gironins es feia nota i la graderia de Fontajau no ha deixat d’animar per ajudar als seus en el millor tram de partit. La tècnica a Vasely ha fet que el Bàsquet Girona superés la barrera dels 20 punts de diferència (59-37). Amb aquesta diferència els gironins han sabut controlar els atacs blaugranes per a no donar-los treva. Cada vegada que els culers es volien apropar i rebaixar la diferència dels 20 punts ha aparegut un jugador de Moncho per a remeiar-ho. Els jugadors ho han tingut clar i amb una escletxa enorme a la defensa visitant s’han començat a agradar cada vegada més per arribar als últims 10 minuts de partit amb un +23 favorable (77-54).

Els jugadors gironins celebrant la victòria al final del partit / David Aparicio

En els últims 10 minuts de partit i amb un marcador molt favorable pels de Fontajau, ha estat el moment perquè l’afició retornés l’esforç dels seus. Els presents a la graderia han celebrat totes i cadascuna de les accions dels seus i no és per menys perquè jugar com s’ha jugat contra el Barça és molt complicat de repetir-ho. A 2:39 pel final el repertori a la pista ha continuat i el triple de Sergi Martínez ha fet botar a Fontajau i és del tot normal perquè avui el joc col·lectiu de Moncho Fernández ha estat molt superior a les grans individualitats dels de Peñarroya per a repetir la història de David contra Goliat a Fontajau ja viscuda la temporada passada quan els gironins van guanyar (91-90). Enguany el resultat però ha estat més contundent després del gran recital dels de Moncho Fernández per aconseguir el segon triomf del curs.

Aquesta ha estat l'estadística del partit

Estadística del Bàsquet Girona - Barça / DdG

Així hem viscut el partit, minut a minut

