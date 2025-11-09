En Directe
Bàsquet Girona - Barça, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre el Bàsquet Girona i el Barça que es juga al pavelló de Fontajau
2Q | 5:58
Triple de Needham que dona els primers punts gironins del quart (33-22)
2Q | 7:45
El parcial 0-4 i la falta d'encert en aquest inici situa al Barça a 8 punts (30-22)
2Q | 10:00
Comença el segon quart!
1Q | 0:00
Avui sí que entren els triples perquè Susinskas i Hughes tornen a encistellar des de la línia de tres per tancar el primer quart amb un +12 (30-18).
1Q | 2.27
Déu-n'hi-do quin triple de Pep Busquets!!! (24-12)
1Q | 3:34
Vildoza treu la mà anotadora i en 2 minuts anota 9 punts per a posar la màxima gironina a l'electrònic (19-10)
1Q | 4:20
De nou Vildoza anota de tres! (16-10)
1Q | 5:03
Triplàs de Vildoza (13-10)
1Q | 5:40
Needham anota els dos tirs lliures per a posar el primer avantatge gironí al marcador (10-9)
1Q | 8:50
Needham anota el primer triple pels de Moncho (6-8)
