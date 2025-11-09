L'Olot s'encalla contra el Porreres (0-0)
Els garrotxins, sense punteria, no passen de l'empat a zero al Municipal
El matx contra el Porreres no ha servit per refer-se de la dolorosa derrota de la jornada passada contra l'Espanyol B (1-0). L'Olot s'ha ennuegat davant el conjunt balear i s'ha hagut de conformar amb un empat sense gols. En un partit amb alternatives a les dues porteries, Breñé i Maffeo han gaudit d'un parell d'arribades per obrir el marcador. També les ha tingut el Porreres, que ha topat, això sí, amb un Pol Ballesté molt inspirat, sobretot per desfer un intent de Florit. Al final el marcador no s'ha mogut i el punt permet a l'Olot continuar a la zona tranquil·la de la classificació.
