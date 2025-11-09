Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Olot s'encalla contra el Porreres (0-0)

Els garrotxins, sense punteria, no passen de l'empat a zero al Municipal

Gonpi, en acció durant el partit d'avui

Gonpi, en acció durant el partit d'avui / UE Olot

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El matx contra el Porreres no ha servit per refer-se de la dolorosa derrota de la jornada passada contra l'Espanyol B (1-0). L'Olot s'ha ennuegat davant el conjunt balear i s'ha hagut de conformar amb un empat sense gols. En un partit amb alternatives a les dues porteries, Breñé i Maffeo han gaudit d'un parell d'arribades per obrir el marcador. També les ha tingut el Porreres, que ha topat, això sí, amb un Pol Ballesté molt inspirat, sobretot per desfer un intent de Florit. Al final el marcador no s'ha mogut i el punt permet a l'Olot continuar a la zona tranquil·la de la classificació.

