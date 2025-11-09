Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Marina Bassols trenca una sequera de dos anys guanyant l’Obert de Faro

La blanenca ha batut la jove promesa holandesa de divuit anys Britt Du Pree remuntant un primer set en contra

Marina Bassols amb el trofeu de campiona de l'Obert de Faro

Marina Bassols amb el trofeu de campiona de l'Obert de Faro / RaquetC

Lluc Perich Pérez

Girona

Marina Bassols ha trencat una sequera de dos anys sense cap títol guanyant amb caràcter l’Obert de Faro davant la jove promesa de divuit anys Britt Du Pree. L’holandesa ha sorprès guanyant el primer set 1-6, però la blanenca ha tirat de maduresa en la competició i, jugant a canviar l’altura de la pilota en els seus cops, ha superat la seva rival amb claredat (6-2 i 6-1) per a proclamar-se campiona a Portugal.

"Estava nerviosa, però sabia què estava fent bé i malament i m’he calmat", ha assegurat Bassols després del triomf. "Sabia que tornar a guanyar era qüestió de temps perquè estava jugant bé", ha afegit recordant que "l'any passat vaig tenir una lesió que em va tenir fora molt temps i va ser un procés difícil, però ara em sento bé i feliç de guanyar aquest torneig“.

