Moncho Fernández: "Guanyar a un equip d'Eurolliga sempre és especial"
El tècnic gironí ha celebrat la victòria de prestigi davant el Barça destacant l'esforç i el joc col·lectiu del seu equip
El Bàsquet Girona ha passat pel damunt d'un Barça que no ha estat a l'altura de competir el duel. Després del triomf a Fontajau, Moncho Fernández s’ha mostrat molt content amb la victòria i, sobretot, amb la manera com l’equip l’ha aconseguida. “Estic molt content per la victòria, però sobretot per la forma en què l’hem aconseguit: amb lluita, rebot i esforç, totes aquestes coses importants per guanyar a l’ACB”. El tècnic gallec ha posat en valor el joc ofensiu del seu equip “hem jugat molt bé i hem sabut trobar els espais per completar bons tirs. La tendència és anotar els tirs que la defensa ens dona, i avui ho hem sabut aprofitar”. També ha volgut remarcar el valor de derrotar un rival d’Eurolliga com el Barça i no és per menys perquè “guanyar a un equip així sempre és especial”. Tot i la satisfacció, Moncho ha volgut mantenir els peus a terra, ja que com bé deia “avui toca celebrar, però demà tornem a la feina. La Lliga és molt llarga i hem de seguir en aquesta línia”.
L'altre cara de la moneda ha estat la del tècnic del FC Barcelona, Joan Peñarroya, que ha comparegut capcot i amb un to molt seriós, sent autocrític després de la segona derrota de la setmana. “No hem estat a l'altura des de l’inici per competir i jugar un partit com aquest. Hem de millorar i no podem donar tantes facilitats al rival”, expressava el tècnic blaugrana. A més ha admès que “no hem estat capaços d’aturar la velocitat ni l’encert exterior del Bàsquet Girona” i ha afegit que “avui hem estat molt lluny de competir com calia”. Preguntat en diverses ocasions per si el seu lloc perilla, Peñarroya ha estat molt clar, tot i el rastre ben seriós que duia, ha expressat que se sent “fort i bé amb el meu staff i crec que puc ajudar els jugadors, però no soc jo qui pren les decisions”. Deixant en l’aire si es quedarà a la banqueta o no. Malgrat el moment difícil, Peñarroya ha conclòs la seva intervenció enviant un missatge de cohesió per als seus comentant que “l’equip és conscient i el que els demano és que estiguem més junts que mai, perquè queda tota la temporada per endavant”.
