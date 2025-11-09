El Peralada salva un punt al camp de la FE Grama (1-1)
Un gol de Dani Gómez a les acaballes rescata un empat per als alt-empordanesos
No era gens senzilla l'empresa per al Peralada aquest migdia a Santa Coloma de Gramenet. Els d'Àlex Marsal visitaven la FE Grama un dels equips de la part alta amb la intenció de competir-hi i intentar afegir-se, encara més, al grup capdavanter de la classificació. En un partit trabat i amb poc ritme, els gironins han rescatat un punt a les acaballes gràcies a una gran acció de Master Omar que, amb un cop d'esperó ha assistit a Dani Gómez perquè fes l'1-1 definitiu. Abans, el Peralada havia hagut de remar, a remolc dels locals, que s'havien avançat amb un gol de Martí Alonso ben bé abans de la mitja part. En l'afegit ha estat expulsat Carles Gallardo. El punt manté els empordanesos a la zona noble però fora de les posicions de play-off.
