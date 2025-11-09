Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Punt de mèrit del Girona B a Palma (2-2)

Un gol de Carles Garrido a la segona part permet sumar al filial blanc-i-vermell, que havia vist com l'Atlètic Balears capgirava el gol inicial de Biel Farrés en dos minuts

L'onze titular que ha presentat el Girona B aquest migdia al camp de l'Atlètic Balears

L'onze titular que ha presentat el Girona B aquest migdia al camp de l'Atlètic Balears / Girona FC

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Girona B ha esgarrapat un pun ben valuós aquest migdia de l'Estadi Balear en un duel entre dos equips de la part alta de Segona RFEF. El filial blanc-i-vermell ha començat d'allò més el partit i s'ha avançat gràcies a un gol de Biel Farrés (m.12). A partir d'aquí, l'Atlètic Balears ha reaccionat i ha collat d'allò més els de Quique Álvarez. Així, després d'un travesser de Tovar, el mateix davanter balear i Florin Andone, de penal, han capgirat el marcador en dos minuts fatídics (m.31 i m.33). El panorama pintava negre pel filial que, tot i això, mai ha perdut la cara al partit. Tant és així, que Carles Garrido, sempre oportunista, ha aparegut al minut 72 per equilibrar un marcador que ja no s'ha mogut més.

