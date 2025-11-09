El SHUM s'avança tres vegades però cau davant el líder (3-4)
Els de Maçanet cedeixen contra l’Igualada, que remunta un duel d’allò més disputat
Lluc Perich Pérez
El SHUM Frit Ravich segueix demostrant que el retorn a la màxima categoria no va ser casualitat, sinó fruit d’un equip molt fort a Maçanet i capaç de competir de tu a tu contra els grans equips del país. Avui, contra l’Igualada, ho han deixat clar de nou en un estira i arronsa constant on ha acabat sortint creu als selvatans, i això que s’havien posat per davant fins a tres vegades contra el líder de la l’OK Lliga, que ha suat de valent per a véncer amb el 3-4 final.
La primera meitat ha caigut pels de casa amb un únic gol, obra de Roger Presas, però tot just començar la segona Ruano ha empatat. Aquest guió, de gol local i igualada visitant, s'ha repetit encara dos cops més, amb el 2-1, de nou de Presas i el 2-2 (Pascual); i el 3-2 (Josep Hernàndez) i 3-3 (Bars, transformant un penal).
L’empat ja hauria deixat un regust agredolç al Maçanet, que segueix amb una sola victòria (i tres empats) en set partits, però Pascual ha marcat de nou per a silenciar el Municipal. Cop dur per un equip que torna a veure el triomf a prop i dissabte rebrà el Cerdanyola, rival directe, en un partit clau.
