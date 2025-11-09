Suspès el Ceuta-Almeria a la mitja part per la mort d’un aficionat a la graderia
El partit es va suspendre durant 10 minuts i, tot i que l’home va ser reanimat, va acabar morint de camí a l’hospital
El Periódico
El partit de la Lliga Hypermotion que enfrontava aquest diumenge el Ceuta i l’Almeria va haver de ser suspès a la mitja part per la mort d’un espectador a la graderia. Després d’atendre’l a la mateixa graderia durant més de 10 minuts, els Serveis d’Emergències no van poder salvar-li la vida i el partit va quedar suspès.
En el moment de la suspensió, el marcador de l’Alfonso Murube reflectia l’empat 1-1 entre ambdós equips. Al minut 17, el partit es va interrompre durant deu minuts perquè un espectador havia de ser atès a la graderia. L’home, que en un primer moment va poder ser reanimat, va acabar morint poc després mentre era traslladat a l’hospital més proper.
Un fet trist del qual es va informar més tard a la resta d’espectadors per suspendre el partit en senyal d’homenatge i respecte a la víctima. El partit, que haurà de concloure’s més endavant, encara no té data per a la seva reanudació. La data per disputar aquesta segona meitat restant es comunicarà als aficionats quan s’estableixi.
Per ara, ambdós clubs han enviat les seves condolences als familiars del difunt, aficionat del Ceuta.
