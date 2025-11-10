El Bàsquet Girona bat dos rècords amb la victòria contra el Barça
El 96-78 de diumenge és la victòria més àmplia d'un equip gironí contra els blaugranes a l'ACB i, a més, els 5.427 espectadors que van anar al partit representen la millor entrada a Fontajau de la història del club
L'espectacular victòria del Bàsquet Girona contra el Barça diumenge passat (96-78) ha servit per batre dos rècords destacats: el resultat, amb 18 punts de diferència a favor, resulta el triomf més ampli d'un equip gironí contra els blaugranes a la lliga ACB i, per altra banda, els 5.427 espectadors que hi van anar representen la millor entrada a Fontajau de la història del club. Dues dades que encara posen més valor a una increïble posada en escena de l'equip de Moncho Fernández, capaç de cruspir-se el Barça en tots els apartats del joc, per sumar la segona victòria de la temporada. No hi ha massa temps per a celebracions, però. Dissabte torna a haver-hi partit a casa, contra el Granada (18h) i el triomf és imprescindible per seguir mirant amunt i escapant de les posicions de perill.
El Barça, amb la de diumenge, ha caigut sis vegades a Fontajau. Quatre en l'anterior etapa del CB Girona i dues en l'actual del Bàsquet Girona. La primera victòria va ser un gloriós vespre de Sant Narcís de 1997, quan l'equip que aleshores dirigia Trifon Poch va tombar els blaugranes per un clar 93-79. Hi ha alguns paral·lelismes amb el partit de l'altre dia. En aquella ocasió els locals també van arribar a dominar de més de vint punts (23) i amb aquell resultat van enfonsar l'equip de Manel Comas en una crisi notable. Després de la derrota de diumenge, el Barça va destituir el tècnic Joan Peñarroya. En aquell primer triomf històric contra l'equip barceloní hi va destacar la figura de Buck Johnson, autor de 25 punts. El Valvi, aquell va ser el darrer curs amb aquest patrocinador, també va tenir com a peces destacades Daryl Johnson i Middleton, tots dos, autors de 19 punts. En el bàndol rival hi havia jugadors de la talla d'Esteller, Mustaf, Rentzias, Rafa Jofresa, Jiménez i Xavi Fernández.
La temporada següent, 98-99, el Girona Gavis va repetir victòria contra el Barça. Era la penúltima jornada de lliga regular i amb aquell triomf els locals s'asseguraven disputar el play-off pel títol, tota una gesta històrica. Era l'11 d'abril de 1999 i gairebé 6.000 espectadors van anar al partit (en aquella època hi havia localitats sense dret a seient i menys controls). Els gironins van guanyar (94-83) i van tenir com a peces més destacades la parella Abrams-Kempton, amb 26 i 22 punts respectivament. Estelles i Alston van ser els millors de l'equip rival. Trifon Poch seguia a la banqueta gironina. Després van haver de passar alguns anys per repetir gesta contra el Barça a Fontajau. En concret fins la temporada 2003/04 (89-83), el 18 d'abril de 2004, en la 32ena jornada de lliga, ja en època Casademont Girona i Edu Torres de preparador. Panko i Myers, amb 21 i 19 punts van liderar els gironins contra el temible Barça de Navarro, Bodiroga i Fucka, dirigit per Svetislav Pesic. Precisament el veterà entrenador serbi es va apuntar l'últim triomf contra el Barça de l'anterior etapa, amb l'Akasvayu. Va ser el 20 de maig de 2007 (85-70) en els play-off de quarts que es van acabar enduent els de Dusko Ivanovic (2-1). Aquella victòria forçava el tercer i definitiu partit al Palau Blaugrana que es va perdre. A Fontajau, davant 4.500 espectadors, McDonald i San Emeterio van ser els jugadors més efectius dels gironins, contra un rival amb Kakiouzis, Navarro, Lakovic...
Dos triomfs seguits i rècord d'assistència
Girona es va quedar sense bàsquet un any després per la fallida del projecte Akasvayu. Quan va tornar a l'ACB el 2022 poc va poder fer contra el Barça els dos primers cursos però la temporada passada, en plena efervescència de l'efecte Moncho Fernández, una cistella de Iroegbu en l'últim sospir posava un 91-90 celebrat amb eufòria a Fontajau, a primers de gener d'aquest 2025. Els gironins perdien de deu a dos minuts del final (75-85) i van firmar una remuntada èpica. Magistral va ser també el partit de diumenge, superant en tot els blaugranes, amb un festival triplista i d'intensitat (96-78).
Per altra banda el Bàsquet Girona va batre el rècord d'assistència de la seva història a Fontajau, amb gairebé 5.500 espectadors (ara la capacitat amb les noves grades és de 5.600). En els anteriors partits contra UCAM Múrcia i Gran Canària l'assistència havia sigut molt més discreta, a l'entorn dels 4.500 seguidors. La millor entrada al pavelló, que al setembre va fer 32 anys, però, serà difícil de superar. Correspon a l'etapa CB Girona (Valvi), en els play-off per evitar el descens contra Osca
