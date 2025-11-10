Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Bàsquet Girona continua apropant el primer equip a les escoles de Girona

Juan Fernández i Otis Livingston participen en una activitat a Fontajau amb els alumnes de l'Escola Vedruna

Juan Fernández es prepara per fer un tir davant l'expectació dels alumnes de l'Escola Vedruna.

Redacció

Girona

Aquest curs, el Bàsquet Girona i el seu patrocinador FIATC continuen apropant el primer equip a la mainada a través del programa "Emoció en Acció", una iniciativa que té com a objectiu promoure el benestar emocional entre els nens i nenes de les escoles de la ciutat de Girona.

Juan Fernández i Otis Livingston II han estat els protagonistes de la primera sessió, en la qual hi han participat els alumnes de l'Escola Vedruna de Girona. Els dos jugadors de l'equip de Moncho Fernández han compartit la seva experiència personal amb els alumnes i han remarcat la importància de cuidar la salut emocional dins i fora de la pista.

L’activitat ha comptat també amb la participació de la psicòloga Andrea Suazo, de Clínica Diagonal, centre de referència de FIATC, que ha explicat als infants la rellevància de la salut emocional tant en l’esport com en la vida quotidiana, destacant valors com la gestió de les emocions, el treball en equip i la resiliència.

Els alumnes de l’Escola Vedruna de Girona han pogut conèixer de prop els jugadors, aprendre sobre la importància de mantenir un bon equilibri emocional i participar en diferents dinàmiques i jocs relacionats amb les emocions, en un matí ple d’aprenentatge, esport i valors.

Amb “Emoció en Acció”, FIATC i el Bàsquet Girona reafi rmen el seu compromís amb l’educació emocional, la salut mental i la formació integral dels més joves, reforçant el vincle entre l’esport, el benestar i el creixement personal.

