El Figueres té nou entrenador
El club aposta per Jordi Grabulosa com a relleu d'Hèctor Simon per intentar redreçar el rumb de l'equip a Primera Catalana
La mala dinàmica de resultats del Figueres va provocar la destitució d'Hèctor Simon al capdavant de la banqueta la setmana passada. Aquest cap de setmana, el club ha perdut contra el Parets (0-2) allargant un començament de curs ben decebedor. Per intentar posar remei a la situació, el Figueres ha anunciat aquest migdia la contractació de Jordi Grabulosa com a nou entrenador. El garrotxí, de 53 anys, torna a Vilatenim on va jugar-hi, en la seva etapa de futbolista, la temporada 1991-92 quan es va fer la promoció d'ascens a Primera Divisió. Després, també va passar pel Lleida, Nàstic, Girona o Hospitalet, entre altres. A més a més, ha estat preparador i coordinador del planter del Girona. "Em sento preparat. Considero que pot ser el moment. Vull provar-ho», deia en un reportatge a Diari de Girona ara fa un any. L'oportunitat en una banqueta li arriba amb un repte exigent i apassionant alhora.
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Carta d'un lector sobre l'AVE Girona-Barcelona: 'A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis
- Condemnem una parella per educar el fill a casa: 'És una desescolarització irresponsable
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Vint-i-dos nous militants d’ERC a Girona en tres dies poc després de les primàries impugnades