El Figueres té nou entrenador

El club aposta per Jordi Grabulosa com a relleu d'Hèctor Simon per intentar redreçar el rumb de l'equip a Primera Catalana

El president Dani Sala amb el Jordi Grabulosa, el nou entrenador del Figueres

El president Dani Sala amb el Jordi Grabulosa, el nou entrenador del Figueres / UE Figueres

Marc Brugués

Girona

La mala dinàmica de resultats del Figueres va provocar la destitució d'Hèctor Simon al capdavant de la banqueta la setmana passada. Aquest cap de setmana, el club ha perdut contra el Parets (0-2) allargant un començament de curs ben decebedor. Per intentar posar remei a la situació, el Figueres ha anunciat aquest migdia la contractació de Jordi Grabulosa com a nou entrenador. El garrotxí, de 53 anys, torna a Vilatenim on va jugar-hi, en la seva etapa de futbolista, la temporada 1991-92 quan es va fer la promoció d'ascens a Primera Divisió. Després, també va passar pel Lleida, Nàstic, Girona o Hospitalet, entre altres. A més a més, ha estat preparador i coordinador del planter del Girona. "Em sento preparat. Considero que pot ser el moment. Vull provar-ho», deia en un reportatge a Diari de Girona ara fa un any. L'oportunitat en una banqueta li arriba amb un repte exigent i apassionant alhora.

Jordi Grabulosa

Jordi Grabulosa / Aniol Resclosa

