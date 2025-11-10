Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona
Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure el Bàsquet Girona.
El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Endesa, Bàsquet Girona - Coviran Granada, del dissabte 15 de novembre a les 18h, al Pavelló de Fontajau.
Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 12 de novembre abans de les 12 hores), dijous 13 de novembre els guanyadors sortiran publicats al diari.
