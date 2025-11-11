Dani Oliveras, campió del món de Bajas: "El somni és guanyar algun dia el Dakar"
El gironí, copilot de l'argentí Juan Cruz Yacopini, va celebrar l'èxit dissabte passat a Qatar i afrontarà el ral·li més popular del món el gener que ve amb l'objectiu d'estar entre els cinc primers
Dani Oliveras ja es prepara per afrontar la seva dotzena presència al ral·li Dakar, un altre cop, fent de copilot a l'argentí Juan Cruz Yacopini al volant d'un Toyota. Per a això falta un mes i mig i en l'objectiu de tots dos, la idea de classificar-se entre els cinc primers de la general després del setè lloc aconseguit aquest 2025 i el 2023. És un bon moment per somiar en gran perquè la parella ve de proclamar-se aquest cap de setmana passat campió del món de Bajas a Qatar a falta d'una última prova a Dubai. És un dels resultats més destacats del pilot de Vilablareix, de 38 anys, que encara vol donar molta guerra a les carreres, i que el 2005 ja havia sigut campió d'Europa i del món de trial, o novè classificat en motos al Dakar 2018. El 2022 va ser quart en cotxes al ral·li més mític del planeta fent de copilot de Terranova. I allà va ser quan va conèixer Yacopini, que corria amb el seu pare, i buscava un altre copilot perquè l'home ho volia deixar. Han creat un bon tàndem, capaç de somiar "algun dia" amb la victòria en aquesta prova.
"Fem servir el mateix cotxe que al mundial de raids, en proves com el Dakar o el ral·li de Marroc, però amb la diferència que a les Bajas no corres a desert obert, on el més important és la navegació, sinó que ho fem per pistes més com si fos un ral·li de carretera. Ara ve, si allà les etapes són de 20 quilòmetres o 30, aquí en fem 200. El Mundial de Bajas són dos dies de carrera, i en raids, mínim sis dies, o com en el cas del Dakar, 15, i a desert obert", detalla Oliveras per explicar la disciplina que li ha obert les portes d'aquest títol mundial. En aquesta competició han fet un paper molt destacat, amb triomfs a Jordània, Itàlia i Qatar, un quart lloc a la Baja Aragón i una segona posició a l'Aràbia Saudita.
El pilot gironí es troba còmode en qualsevol de les disciplines, també fent de copilot tot i que anys enrere no s'ho hagués pogut imaginar. "Les Bajas són més a l'sprint, com el mundial de ral·lis, si punxes una roda aquest minut i mig que perds per canviar-la pot ser decisiu", apunta, perquè és més complicat de recuperar que en etapes més llargues. Amb Yacopini hi porta tres temporades i tres participacions al Dakar, i ja està concretat que també continuaran junts el 2026 amb el mateix programa. Ara condueixen un Toyota de l'equip sud-africà SVR, tot i que havien començat el curs amb Overdrive. "He trobat una especialitat que m'agrada, la gaudeixo i em permet guanyar-m'hi la vida. He trobat el meu lloc, després d'haver estat tota la vida amunt i avall i picant pedra. Al final he trobat aquest camí. Sempre havia pensat que seria pilot, mai copilot, però ara estic fent de copilot, i també m'omple perquè dins del cotxe també manes i prens decisions", detalla Dani Oliveras. Marc Blázquez és un altre gironí que sap què és guanyar el mundial de Bajas, en el seu cas, com a pilot.
El somni del Dakar
L'any passat Oliveras i Yacopini van ser setens al ral·li més famós del món, la mateixa posició que el 2023. El 2024, van acabar més enllà del vintè lloc. "En aquesta edició de 2026 és possible intentar fer podi, almenys hem de mirar de ser entre els cinc primers, que de seguida és dit, amb la competència ferotge que hi ha. Ja és molt difícil fer dels deu primers. Tenim el ritme, ho hem demostrat al ral·li del Marroc, i intentarem donar-ho tot per fer un bon resultat i millorar la setena posició", considera el pilot de Vilablareix. Serà la seva dotzena presència al Dakar, i no se'n cansa. Confessa que "sempre hi vaig amb ganes i motivat. Mai he tingut el pensament de 'què collons hi faig jo aquí?', si mai el tinc, serà el moment de deixar-ho. Aquesta és la cursa que he seguit des de petit i cada any hi aprenc coses. A la llarga el somni és guanyar algun dia el Dakar".
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada