FUTBOL (SELECCIÓ)
Espanya desconvoca Lamine i acusa el Barça d’ocultar informació de la seva lesió
«Els serveis mèdics de la RFEF desitgen expressar la seva sorpresa i el seu malestar després de conèixer que el jugador Lamine Yamal havia sigut sotmès a un procediment invasiu de radiofreqüència» sense haver-ho comunicat al cos mèdic de la selecció
Fermín de la Calle
Nou episodi del desacord entre el Barcelona i la selecció entorn de la figura de Lamine Yamal. El jugador ha sigut desconvocat per als partits de Geòrgia i Turquia amb un comunicat dels serveis mèdics en què manifesten la seva «sorpresa i malestar» perquè el jugador ha sigut sotmès a un procediment invasiu de radiofreqüència per al tractament de les molèsties al pubis ahir dilluns al matí» sense comunicar-ho a la RFEF.
Aquest enfrontament no és nou. La polèmica entre Hansi Flick i Luis de la Fuente es va originar per un encreuament de declaracions sobre l’estat físic de Lamine Yamal després d’un partit amb la selecció espanyola. Flick va criticar la selecció per, suposadament, no haver cuidat el jugador i portar-lo lesionat de tornada a Barcelona, tot i que després es va aclarir que la lesió de Yamal va ser producte d’una infiltració intramuscular, pràctica comuna. De la Fuente va respondre sorprès per la falta d’empatia de Flick, i li va recordar que també va ser seleccionador, i va aclarir que la decisió de convocar o no un jugador respon sempre al criteri mèdic.
El comunicat dels serveis mèdics de la selecció
«Els serveis mèdics de la RFEF desitgen expressar la seva sorpresa i el seu malestar després de conèixer a les 13.47 hores del dilluns 10 de novembre, dia de l’inici de la concentració oficial amb la selecció nacional, que el jugador Lamine Yamal havia sigut sotmès a un procediment invasiu de radiofreqüència per al tractament de les molèsties al pubis aquell mateix matí.
Aquest procediment s’ha portat a terme sense comunicació prèvia al cos mèdic de la selecció, que n’ha tingut coneixement únicament mitjançant un informe rebut a les 22.40 hores d’ahir a la nit, en què s’indica la recomanació mèdica de repòs durant 7-10 dies.
Davant d’aquesta situació, i prioritzant en tot moment la salut, seguretat i benestar del jugador, la Reial Federació Espanyola de Futbol ha pres la decisió d’alliberar l’esportista d’aquesta convocatòria. Confiem que pugui evolucionar favorablement i li desitgem una ràpida recuperació».
