Solidaritat
Les entrades del Catalunya-Palestina, en venda a la web de la federació
Begoña González
El partit que enfrontarà la selecció catalana i la palestina a l’Estadi Olímpic Lluís Companys el 18 de novembre (18.30 h) ja ha engegat els motors. Ahir es van posar les entrades en venda segons van explicar els impulsors del partit. Les entrades es poden comprar per mitjà de la web de la Federació Catalana de Futbol (FCF) i els preus oscil·laran entre 5 i 15 euros amb una recaptació íntegrament solidària destinada a diverses accions humanitàries d’ajuda al poble palestí.
El conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, va fer una crida a omplir l’estadi i va afirmar que el seu departament vol "liderar la sensació que l’esport és un transmissor de valors, dels millors, que ens permet denunciar i visibilitzar la situació que pateix Gaza".
En aquest sentit, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé, va celebrar el fet que el partit es jugui a l’Estadi Olímpic perquè és un escenari "especial i simbòlic". "L’Estadi Olímpic es va construir per a un esdeveniment especial i simbòlic com va ser l’Olimpíada Popular de 1936, de manera que té tot el sentit que un partit que va més enllà de l’activitat esportiva i que pretén obrir els ulls a la barbàrie viscuda a Palestina es jugui aquí", va afegir Escudé.
Llista de jugadors
"Esperem poder desplegar un equip de Primera Divisió amb la col·laboració del FC Barcelona, el RCD Espanyol i el Girona", va desitjar el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras. Dijous, 13 de novembre, es presentarà la llista dels jugadors convocats pel seleccionador Gerard López.
L’associació Act x Palestine va anunciar que els diners de les entrades es destinaran a iniciatives amb finalitats humanitàries així com a la reconstrucció d’infraestructures esportives destruïdes a Gaza.
