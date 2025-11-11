«El nivell de decibels al Pavelló Vell és alt; sort que jugo com a local»
Bernat Álvarez, autor de 25 punts contra el Getafe, destaca el suport del públic al Pavelló Vell i diu que «tenia clar que volia fitxar pel Bisbal, fos la categoria que fos»
El Sol Gironès Bisbal Bàsquet va poder respirar el passat dissabte amb una victòria «important» contra el Getafe al Pavelló Vell (88-82), on l’equip d’Eric Surís hi ha aconseguit els dos únics triomfs d’aquesta temporada -ha encaixat quatre derrotes-. Bernat Álvarez, un dels jugadors més destacats del partit amb 25 punts, juntament amb Mikhail Mikhailov (21) i Ikwunne Okeke (19), en fa la valoració. «Sabem que estem fent bé les coses. Som moltes peces noves i hem d’acabar d’encaixar, però anem pel bon camí. Guanyar sempre fa sumar», diu el base gironí. Per a ell, el fet de jugar a casa és fonamental: «Havia vingut a la Bisbal com a visitant, però puc assegurar que ser local és molt millor (riu). El nivell de decibels és molt alt, l’afició fa molt soroll i sentim el seu suport en tot moment. Ens empenyen. L’altre dia tirant els tirs lliures ho pensava, menys mal que soc jugador del Bisbal. Hem d’aprofitar-ho. La nostra idea és fer-nos forts a casa i aconseguir el màxim de victòries al Pavelló Vell».
Bernat Álvarez va ser el primer fitxatge del Bisbal, procedent del Boet Maresme Mataró, i va arribar a un acord amb el club sense conèixer encara en quina categoria es competiria enguany. «Tenia clar que volia fitxar pel Bisbal, tant si era a Tercera FEB com a Segona FEB. Jo soc de Girona, tenia ganes de tornar després d’uns quants anys a Barcelona i m’encaixava. Estic molt content que al final estiguem competint a Segona FEB», explica. En aquest sentit, el base apunta que «m’he trobat el projecte tal com me’l va explicar en Joan (Ferrer). Ell i el club sempre han tingut clara l’estructura de l’equip, volien comptar amb el màxim de gent possible de casa, però no poder confirmar la categoria fins a última hora va fer que no es pogués comptar amb tothom». En aquest sentit, destaca el «bon ambient» del vestuari: «Som moltes peces de diferents llocs i, tot i així, el grup humà és fantàstic. Tenim molt bona relació entre tots. Això fa que el dia a dia sigui molt fàcil i tinguis ganes d’anar a entrenar cada dia».
El jugador també parla de com és tenir Eric Surís d’entrenador. «Es nota que té experiència en categories elevades. Ens ha donat molta confiança i l’única cosa que ens ha demanat és que seguim les seves idees i les apliquem. Vol que defensem i ataquem d’una forma molt clara. Que traslladem a la pista tot el que entrenem durant la setmana», comenta.
En Bernat va col·laborar al triomf contra el Getafe amb 25 punts, però es treu el mèrit de sobre. «L’altre dia vaig ser jo, però si no serà un altre. Som un equip coral i tothom està preparat per sumar. Volem guanyar el màxim de partits possibles. Tant de bo puguem aconseguir la permanència com més aviat millor i després veurem fins a on podem arribar. Estaria bé arribar al play-off», raona.
